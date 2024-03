Kate Middleton: Ihr Onkel verliert keine Zeit – „Für Kate ist es eine Belastung“

Kurz vor dem Auftakt der britischen „Promi Big Brother“-Staffel gerät das Königshaus durch Gary Goldsmith, den Onkel von Kate Middleton, unter Druck. Laut Insidern ist Carole Middleton, die Mutter der Herzogin von Cambridge, extrem verärgert.

Sie befürchtet, dass Gary während seiner Zeit in der Reality-Show königliche Interna preisgeben könnte – eine Sorge, die zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt aufkommt, da sich Kate von einer Bauchoperation erholt, die sieben Wochen zurückliegt.

Für Kate Middleton ist dies eine Belastung

Die königliche Familie und insbesondere der Palast sind angeblich ebenfalls in Alarmbereitschaft, da unklar ist, welche Informationen Gary über die Royals und die Middletons ausplaudern könnte. „Gary bekam von Kates Mutter Carole und ihrem Vater Michael klar gemacht, dass sie nicht erfreut über seine Teilnahme an ‚Celebrity Big Brother‘ sind. Für sie ist es eine Belastung. Kate benötigt diesen Stress gerade absolut nicht“, so eine Quelle gegenüber The Sun.

Trotz der familiären Bedenken versichern Garys nahe Vertraute, dass er nur in liebevollen Worten über seine Nichte Kate sprechen werde. Er war Gast bei ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 und ebenso bei der Hochzeit ihrer Schwester Pippa mit James Matthews im Jahr 2017. „Gary gilt in der Öffentlichkeit als das schwarze Schaf der Middleton-Familie. Aber Carole ist und bleibt seine Schwester, die Liebe bleibt bestehen, auch wenn sie nicht mehr bei allen Themen einer Meinung sind“, berichtet der Insider.

Kate Middleton: SIE stehen in der Schusslinie

„Da Kate sich derzeit zurückgezogen hat und William ein großes Arbeitspensum bewältigt, ist das Letzte, was sie gebrauchen können, ein familiäres Missgeschick im Fernsehen. Gary ist sich seiner Sache sicher und hat gegenüber Freunden betont, dass er niemals etwas tun würde, was seiner Familie schaden könnte.“

Jedoch könnte er scharfe Kritik an den Sussexes üben. „Prinz Harry und Meghan Markle könnten durchaus in Garys Kritik geraten, da er bereits deutlich gemacht hat, dass er nicht viel für sie übrig hat“, enthüllt die Quelle. Gary hat sich bereits öffentlich über Prinz Harry und Meghan geäußert, insbesondere nach der Veröffentlichung von Harrys Autobiografie „Spare“ im vergangenen Jahr.

Im Oktober äußerte sich Gary zum Buch: „Ich bin besonders schockiert über die verheerende Mischung aus Halbwahrheiten und kompletten Erfindungen, weil Kate meine geliebte Nichte ist.“ Weiter sagte er: „Kate ist unabhängig, erfindungsreich und überaus kompetent und alles andere als eine Dramaqueen.“ Es bleibt abzuwarten, mit welchen Aussagen Garry Golsmith im Reality-TV aufmischt.