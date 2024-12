Kate Middleton: Palast teilt persönlichen Brief – „In den schwierigsten Zeiten“

Das wohl härteste Jahr im Leben von Kate Middleton neigt sich langsam dem Ende zu. Nach vielen Monaten der Ungewissheit und des Kampfes gegen den Krebs kann die Prinzessin wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken und sich auf Dinge freuen, die ihr am Herzen liegen.

So wie ihr traditionelles Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. Das findet am 6. Dezember statt und im Vorfeld teilte der Palast dazu jetzt einen persönlichen Brief der Prinzessin, in dem sie einiges preisgibt!

Kate Middleton: Das steht in dem persönlichen Brief

„Ein besonderer Brief über die Bedeutung von Liebe, Empathie und wie sehr wir einander in den schwierigsten Zeiten brauchen“, heißt es unter dem Foto des Briefes auf dem Instagram-Kanal von Kate und William. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Prinzessin auf dem gut gefüllten einseitigen Blatt Papier geschrieben hat.

Da enthüllt sie nämlich nicht nur, dass Weihnachten eine ihrer liebsten Zeiten des Jahres ist, sondern auch, dass das Fest der Liebe „zum Feiern und für die Freude“ da ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass man es so richtig krachen lassen muss, wie Kate Middleton im Weiteren erklärt.

„Vom Druck des täglichen Lebens lösen“

„Es gibt uns auch die Möglichkeit, langsamer zu machen und über die tieferen Dinge nachzudenken, die uns alle verbinden. Wenn wir innehalten und uns vom Druck des täglichen Lebens lösen, finden wir den Raum, unser Leben mit offenem Herzen, mit Liebe, Freundlichkeit und Vergebung zu leben – so viel von dem, was den Weihnachtsgeist ausmacht“, schreibt die Prinzessin.

Und apropos, langsam machen: Das hat für die Frau von Prinz William nicht nur an Weihnachten höchste Priorität, sondern bereits seit Anfang des Jahres. Da hatte sie die Schock-Diagnose Krebs erhalten und musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Inzwischen konnte sie diese beenden, doch ihr Weg der Heilung ist lange.

Das Rückfallrisiko ist in den ersten Jahren nach der Erkrankung am höchsten. Für Betroffene heißt das: Sie müssen besonders auf sich achten und ihre Gesundheit auch nach der Therapie an erste Stelle setzen. Was allerdings nicht bedeutet, dass sie sich zu Hause einschließen sollten. Im Gegenteil. Alles, was Seele und Geist guttut, ist erlaubt und für Kate Middleton gehört dazu eben auch ihr Weihnachtskonzert. Bereits zum vierten Mal veranstaltet sie es in diesem Jahr. Ein absoluter Herzenstermin für die Prinzessin nach einer schweren Zeit. Das wird auch in ihrem Brief mehr als deutlich.