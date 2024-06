Kate Middleton: Steht ihr nächster großer Auftritt unmittelbar bevor?

Völlig überraschend, aber zur Freude der ganzen Welt, verkündete Kate Middleton einen Tag vor „Trooping the Colour“ ihr royales Comeback nach sechs Monaten Abstinenz. Die Prinzessin von Wales zeigte sich anlässlich der Geburtstagsparade von König Charles am 15. Juni erstmals bei einem öffentlichen Auftritt, seit sie an Krebs erkrankte.

Damit läutete sie den Beginn einer teilweise Rückkehr zu den königlichen Pflichten ein. Denn auch wenn sie sich weiterhin einer Chemotherapie unterziehen muss und es gute, aber auch schlechte Tage gibt, will die fleißige Kate, soweit es ihr Zustand zulässt, wieder Termine im Namen der Krone absolvieren. Einer davon könnte schon diese Woche sein!

Kate Middleton: An diesem Tag waren alle Augen auf sie gerichtet

Auf diesen Tag hatten Royalfans seit Monaten hingefiebert: der erste Auftritt von Kate Middleton seit ihrer Krebsdiagnose. Bis zuletzt war völlig unklar, wann die Prinzessin wieder in der Öffentlichkeit auftreten würde. Mit einem Statement am 14. Juni setzte die Frau von Prinz William schließlich allen Spekulationen ein Ende.

Kate verkündete: Sie wird bei der Geburtstagsparade für Schwiegervater Charles am 15. Juni dabei sein und bei diesem Anlass ihr Comeback auf dem royalen Parkett feiern. Kein Wunder, dass an diesem Samstag alle Augen auf die 42-Jährige gerichtet waren.

Hier könnte Kate Middleton diese Woche zu sehen sein

Und wie nicht anders zu erwarten war, lieferte die Prinzessin den Fotografen tolle Bilder in ihrem schicken weißen Kleid von Jenny Packham und strahlte trotz des regnerischen Wetters an der Seite der royalen Familie. Ein Auftritt, der keine Ausnahme bleiben soll, denn Kate möchte wieder arbeiten – sofern es ihre Gesundheit erlaubt.

Über den Sommer werden wir die Frau von Prinz William voraussichtlich das ein oder andere Mal zu Gesicht bekommen. Eventuell könnte sie bereits diese Woche wieder bei einem Aufritt zu sehen sein, denn dann findet das berühmte Pferderennen in Ascot statt. Ein wichtiger Termin im Kalender der Royals.

In den vergangenen Jahren war Kate Middleton regelmäßig zu Gast auf der Pferderennbahn. Gut möglich also, dass sie auch 2024 wieder vor Ort sein wird. Vom 18. Juni bis zum 22. Juni würden sich einige Gelegenheiten bieten.