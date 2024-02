„Kampf der Realitystars“: RTL2 verrät neue Kandidaten – „Zoff vorprogrammiert“

Jetzt ist es also raus: Auch in diesem Jahr schickt RTL2 einige Stars und Sternchen ins Paradies nach Thailand, um dort um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu kämpfen. Bei „Kampf der Realitystars“ sind die Battles aber fast schon Nebensache. Denn Dramen scheinen bei dem Cast wohl auch in diesem Jahr wieder vorprogrammiert zu sein.

Nun hat der Sender bekanntgegeben, wer diesmal um den Titel „Realitystar des Jahres“ kämpft. Und einige Fans und sogar Kandidaten selbst wittern schon jetzt Ärger!

Auf Instagram schreibt RTL2 am Dienstag (6. Februar):

„Der Moment, auf den ihr alle gewartet habt: Das ist unser Cast für Staffel 5! Diese 23 Promis wollen „Realitystar 2024“ werden und um 50.000€ kämpfen.“

Und das sind die Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“:

Reality-Star Jenny Elvers

GNTM-Model Theresia Fischer

Ehefrau von Rapper „Haftbefehl“, Nina Anhan

„Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez

Reality-Star Calvin Kleinen

Schauspieler Ben Tewaag

DSDS- und Dschungelcamp-Kandidatin Tanja Tischewitsch

GNTM-Kandidatin Elsa Latifaj

TikTok-Star Noah Cremer

„Prince Charming“-Teilnehmer Kevin Schäfer

Instagram-Ostfriese Keno Veith

„Big Brother“-Diva Valencia Stöhr

„Sommerhaus der Stars“-Kandidat Maurice Dziwak

Reality-Star Cecilia Asoro

„Temptation Island VIP“-Kandidat Aleks Petrovic

Ballermann-Star Isi Glück

Willi Herrens Schwester Annemie Herren

Promi-Seherin Lilo von Kiesenwetter

„Köln 50667“-Urgestein Christoph Oberheide

Reality-Star Gisele Oppermann

„Bachelor in Paradise“-Finalistin Colleen Schneider

„BullshitTV“-Mitgründer Chris Manazidis

„Superzwillinge“ Heidi und Heike Kapuste

„Kampf der Realitystars“: Zuschauer empört

Im Netz tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare von Fans, die eine klare Meinung zum neuen Promi-Cast haben:

„Das wird richtig nervige und anstrengende Staffel“

„Wie wäre es denn mal mit echten Stars!!!! Überall nur noch dieselben Leute zu sehen… das nervt total… das sind doch alle keine Stars“

„Unterirdisch“

„Da gibt es ganz sicher beef“

„Da ist Zoff vorprogrammiert“

Und Kandidat Aleks Petrovic ahnt ebenfalls schon Zoff pur, vor allem, da er wieder auf seinen alten Bekannten Maurice Dziwak trifft. Mit ihm geriet er bereits 2023 im RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ aneinander. Es kam zu heftigen Szenen. „Der geradlinige Maurice und ich in einem Format, das kann ja was werden“, schreibt Aleks auch gleich unter den Beitrag.

Einige Zuschauer freuen sich aber auch schon auf die Show. „HERRLICH“, „Wow, mit dem diesjährigen Cast habt ihr euch selber übertroffen“ oder „Beste Show!“ sind nur einige Meinungen.

Wann „Kampf der Realitystars“ genau in die neue Runde geht, hat RTL2 bislang übrigens noch nicht bekanntgegeben. Moderieren wird das Ganze aber wieder Cathy Hummels.