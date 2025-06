„Kampf der Realitystars“: Kandidatin muss Show verlassen – der Grund ist einmalig

Die wohl berühmteste Promi-WG ist längst wieder in die Sala eingezogen! Bei „Kampf der Realitystars“ wurden erste Allianzen geschmiedet und der eine oder andere Streit liegt hinter den Kandidaten. Seit dem 7. Mai läuft die sechste Staffel immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2 (vorab auf RTL+) – und natürlich bleibt es nicht ruhig in der Sonne. Aktuell heißt es Halbzeit am thailändischen Strand.

Und das bedeutet für eine Kandidatin bereits das bittere Aus. Doch der Grund überrascht.

„Kampf der Realitystars“: Kandidatin muss Show verlassen

Mitten in der aktuellen Staffel gibt’s ein freiwilliges Aus – und das hat nichts mit Dramen oder Nominierungen zu tun. Sängerin Anita Latifi verlässt die Show vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen. Oder genauer gesagt, aus ziemlich freudigen.

Was viele nicht wussten: Während der Dreharbeiten stellte sich heraus, dass Anita schwanger ist. Ein Schwangerschaftstest vor Beginn der Produktion war noch negativ ausgefallen, doch am Set merkte sie: Irgendwas ist anders. Ein neuer Test brachte schließlich Klarheit – und das erste Baby in der Geschichte der Show.

„Kampf der Realitystars“-Kandidatin ahnte von nichts

„Mitten am Set war der Test positiv“, erzählt Anita der „Bild.“ Zuvor hatte sie mit Übelkeit zu kämpfen, ließ sich untersuchen und bekam dann die Nachricht, die alles veränderte. Ihre Teilnahme musste sie daher aus medizinischer Vorsicht abbrechen. Das gab es noch nie!

Die Schwangerschaft war zwar nicht geplant, die Freude ist trotzdem groß. Inzwischen ist Anita im sechsten Monat und erwartet ihr erstes Kind mit Partner Fabrice Neda, ihrem Schulfreund, den sie vor wenigen Monaten geheiratet hat.

Anita Latifi wurde 2014 durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Nach längerer TV-Pause war sie 2024 in der Reality-Show „Das große Promi-Büßen“ zu sehen. Jetzt heißt es erstmal: Babypause!