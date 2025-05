„Kampf der Realitystars“-Kandidatin macht es offiziell – „Überglücklich“

Schon bald wird sie bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen sein – doch kurz vorher hat sie noch einen anderen wichtigen Schritt gewagt: Annina Semmelhaack hat ihrem Politiker-Freund Hagen Reinhold das Ja-Wort gegeben!

Auf Instagram teilte die frisch Verheiratete zahlreiche Schnappschüsse von sich und ihrem Mann. Die „Kampf der Realitystars“-Kandidatin und der FDP-Politiker sind seit 2022 ein Paar. Wie die „Bild“ berichtet, fand die Trauung bereits am 18. Mai in Venedig (Italien) statt.

„Kampf der Realitystars“-Kandidatin findet rührende Worte

„‘Ja‘ zu sagen, ist ein Lebensversprechen. Vertrauen, Liebe, Zuversicht, Gemeinsamkeit sind Pfeiler, auf denen dieses Leben steht. Für immer füreinander da zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten, Halt zu haben, das trägt uns nun. Überglücklich, überwältigt und dankbar zugleich unsere Liebe jetzt besiegelt zu haben, macht uns unendlich stolz“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

„Liebe, die Kraft, die Grenzen überwindet, Brücken baut und dich die Schönheit in vielen kleinen Dingen sehen lässt. Wir spüren das jeden Tag, glauben fest daran und teilen sie miteinander und mit Euch. Auf die Liebe“, schreibt Annina Semmelhaack weiterhin.

Annina Semmelhaack zeigt sich im Brautkleid

Auf den Fotos ist die ehemalige Erotik-Darstellerin in einem bodenlangen Brautkleid inklusive Schleppe zu sehen. Sie und ihr frisch angetrauter Mann strahlen verliebt in die Kamera, halten Händchen.

Zahlreiche Instagram-Follower freuen sich mit Annina Semmelhaack und Hagen Reinhold. „Die Schönste“, schreibt beispielsweise Hati Suarez, die ebenfalls in der diesjährigen Staffel von „Kampf der Realitystars“ zu sehen sein wird. „Was für ein schönes Paar. Herzlichen Glückwunsch ihr Lieben“ und „Wie toll meine Liebe. Von ganzem Herzen nur das Beste für Euch“, heißt es außerdem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.