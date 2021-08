„Kampf der Realitystars“: RTL2 muss Camp evakuieren – „Ganz schlimm“

Es sind beängstigende Szenen, die sich bei „Kampf der Realitystars“ abspielten. Starker Wind peitscht über die Sala, Regen prasselt herab, die Wellen werden immer größer und höher.

Es sind Szenen, die RTL2 am Mittwochabend bei „Kampf der Realitystars“ zeigen wird, Szenen, die dafür sorgten, dass die Stars rumd um Kader Loth, Claudia Obert und Ex-Bacheor Andrej Mangold sogar die Sala verlassen mussten und ins Hotel gebracht wurden.

„Kampf der Realitystars“: RTL2 muss Sala evakuieren

Was war passiert? Es hatte sich schon tagsüber angekündigt, immer wieder fing es an zu regnen, der Wind wurde stärker. Am Abend jedoch brach ein Unwetter über den thailändischen Strand herein, an dem der Cast von „Kampf der Realitystars“ sein Camp bezogen hatte.

Das ist „Kampf der Realitystars“:

„Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ ist eine Realityshow des Senders RTL2

Die Show wurde erstmals am 22. Juli 2020 ausgestrahlt

Moderatorin ist Cathy Hummels

Die Show wird an einem Strand auf der thailändischen Insel Ko Phuket gedreht

Die erste Staffel gewann Ex-Profifußballer Kevin Pannewitz vor „Prince Charming“-Star Sam Dylan und „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin Kate Merlan

Bei „Kampf der Realitystars“ zog ein Sturm auf. Foto: RTL ZWEI

So langsam stieg die Panik bei den Teilnehmern. „Heute geht die Welt unter“, schildert eine sichtlich geschockte Kader Loth. Und weiter: „Ich bin doch nicht hierher gekommen, um mein Leben zu riskieren. Dieser Ort ist für mich nicht sicher. Blitz und Donner und Gewitter. Ganz schlimm.“

„Kampf der Realitystars“: Zum Glück wurde niemand verletzt

Eine Gefahr, die RTL2 durchaus sah und auch ernst nahm. Der Sender evakuierte das Camp, brachte die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer in einem Hotel in Sicherheit. Erst am nächsten Morgen kamen sie wieder zurück in die Sala. Dann standen erst einmal Aufräumarbeiten an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Vor der Ausstrahlung der neuen Folgen sprach „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin Narumol über ihre Zeit in Thailand. Und verriet ein trauriges Familiengeheimnis.