Kai Pflaume: Nach „Wer weiß denn sowas XXL?“ steht es fest

Eigentlich gibt es geballte „Wer weiß denn sowas?“-Power mit Kai Pflaume als Moderator eher unter der Woche. Am Samstagabend (08.02.) konnten sich die ARD-Zuschauer aber auf eine XXL-Ausgabe des Quizformats freuen. Und das haben sie ganz offenbar auch!

Denn schon kurz nachdem die Sendung zu Ende war, flatterte eine Nachricht ins Haus, die Kai Pflaume und den Sender mehr als zufrieden stellen dürfte.

Kai Pflaume: Nach „Wer weiß denn sowas XXL?“ gibt es keinen Zweifel mehr

„Wer weiß denn sowas?“ punktete mit der XXL-Ausgabe auf ganzer Linie – und das trotz großer Konkurrenz mit dem „Dschungelcamp“-Halbfinale bei RTL.

Wie der Branchendienst „DWDL“ schreibt, können sich die Verantwortlichen bei der ARD über gute Quoten freuen. Insgesamt 4,33 Millionen Zuschauer schalteten für die dreistündige Quizshow mit Kai Pflaume, Bernhard Hoecker und Elton ein und erbrachten dem Sender einen Marktanteil von 19,0 Prozent.

Und auch die jüngere Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war interessiert an den Quizfragen und den sechs geladenen Gästen Lena Gercke und Nadja Auermann, Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, Christoph Kramer und Jochen Breyer.

700.000 Menschen aus der besagten Zielgruppe schauten sich die Sendung an – ein Marktanteil von 14,6 Prozent.

Kai Pflaume und seine Quizshow hinter „Dschungelcamp“

Dass es schwer gewesen sein muss, am „Dschungelcamp“ vorbeizukommen, dürfte den Machern der Show schon vorher klar gewesen sein. Das Reality-Format schauten 3,65 Millionen Menschen beim Gesamtpublikum, in der jüngeren Zielgruppe zeigten 1,41 Millionen Zuschauer Interesse an Sonja Zietlow und Co. Das ergab einen starken Marktanteil von 27,7 Prozent.

Kai Pflaume und sein Team können den Quoten nach zu urteilen, aber dennoch hoch erhobenen Hauptes in die neue Quizwoche starken. „Wer weiß denn sowas?“ kommt unter der Woche immer 18 Uhr in der ARD.