Kai Pflaume: Kaum zu glauben, was nach „Wer weiß denn sowas?“ passiert

Da staunt die TV-Welt! Kai Pflaume und seine Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ ziehen wieder Millionen vor die Bildschirme. Die ARD kann sich über grandiose Quoten freuen, denn die Zuschauer lieben das Rate-Duell der cleveren Köpfe. Ganze 3,18 Millionen Menschen schalteten am Dienstagabend (22. Oktober) ein, um mitzuraten und mitzufiebern.

Ein beeindruckender Marktanteil von 21,4 Prozent – das kann sich sehen lassen! Doch nicht nur die ARD jubelt: Auch das ZDF punktet zur gleichen Zeit mit „SOKO Köln“. Die Krimi-Reihe fesselte 3,19 Millionen Zuschauer und erreichte damit einen Marktanteil von 20,3 Prozent. Spannung und Nervenkitzel zur besten Sendezeit – kein Wunder, dass die Fans einschalten!

Kai Pflaume: ARD hat allen Grund zur Freude

Der absolute Quoten-Kracher des Tages kam jedoch erneut von der ARD: Die Anwaltsserie „Die Kanzlei“ zog um 20.15 Uhr sensationelle 4,98 Millionen Menschen in ihren Bann. Sabine Postel als schlagfertige Anwältin Isa von Brede sicherte der ARD einen Marktanteil von 20,5 Prozent. Da bleibt man gerne dran! Auch bei den jüngeren Zuschauern gab es einen klaren Sieger.

+++ Auch spannend: „Wer weiß denn sowas?“: Elton fassungslos – „Steht nirgendwo“ +++

Die „Tagesschau“ holte sich mit 0,88 Millionen Zuschauern den Tagessieg in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Ein starker Marktanteil von 20,4 Prozent zeigt, dass Nachrichten noch immer gefragt sind. Knapp dahinter landete die ZDF-Reportagereihe „besseresser“. 0,49 Millionen Zuschauer wollten wissen, wie Sebastian Lege die Geheimnisse von Fanta, Milky Way und Co. entlarvt.

Mit einem Marktanteil von 10,3 Prozent bleibt die Show ein Geheimtipp für Neugierige.

Die ARD zeigt neue Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ von Montag bis Freitag um 18 Uhr. Anschließend ist die beliebte Quizshow in der Mediathek verfügbar.