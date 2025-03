Kai Pflaume: Nach „Klein gegen Groß“ ist die Katze aus dem Sack

Bereits seit dem Jahr 2011 sorgt die ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ für beste Unterhaltung. Das Konzept der Show ist schnell erklärt: Kinder verschiedener Altersklassen fordern prominente Gäste zu spannenden Duellen heraus.

Am Samstagabend (8. März) durften sich die Zuschauer über eine neue Folge der Erfolgssendung freuen. Kai Pflaume führte durch die Unterhaltungsshow, die Millionen von Zuschauern in ihren Bann zieht. Doch am Tag nach der Ausstrahlung muss der Moderator nun genauer hinschauen.

Kai Pflaume hat einen Grund zur Freude

Am Samstagabend stellten sich gleich mehrere Promis den herausfordernden Aufgaben von „Klein gegen Groß“ und durften in Spielen ihr Können unter Beweis stellen. Im Studio fanden sich für diese Folge Sängerin Sarah Connor, Komiker Mike Krüger, Sportlerin Regina Halmich, Schauspieler Tom Wlaschiha und Podcaster Tommi Schmitt ein.

Am Morgen nach der Ausstrahlung hat Kai Pflaume einen Grund zur Freude. Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, können sich die Einschaltquoten des Abends durchaus sehen lassen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die ARD-Sendung einen Marktanteil von stolzen 16,9 Prozent, 726.000 Menschen schauten sich die Spielshow an.

Und auch beim Gesamtpublikum überzeugten Kai Pflaume und das „Klein gegen Groß“-Team auf ganzer Linie. 4,7 Millionen Menschen schauten Sarah Connor & Co. bei der Bewältigung der Studiospiele zu. Der Marktanteil von 22,1 Prozent kann sich durchaus sehen lassen. Die Primetime-Show scheint ihren Charme auch nach mehr als einem Jahrzehnt keineswegs verloren zu haben.

In dieser Zielgruppe schnitt lediglich die ZDF-Serie „Helen Dorn – Schwarzes Herz“ besser ab. Der Marktanteil von 24,3 Prozent ist beeindruckend, stolze 5,8 Millionen Menschen schalteten ein. „Eltons 12“ konnte dahingegen lediglich einen Marktanteil von 9,3 Prozent verzeichnen.

Kai Pflaume werden diese guten Nachrichten sicherlich das Wochenende versüßen. Der Moderator führt schließlich stets mit voller Leidenschaft durch die Gameshow.