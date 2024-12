Kabel 1 lässt die TV-Bombe platzen – Fans können es kaum erwarten

Kochen im TV-Studio war gestern! Denn die Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş begeben sich in der Kabel 1-Show „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ auf eine Mission der etwas anderen Art. Ihre Reise führt auf engstem Raum im Camper durch Weltstädte, Wüsten und Wildnis. Dabei erleben die TV-Stars neben kulinarischen Highlights stets außergewöhnliche Challenges und Begegnungen.

Und das Beste? Die Geschichte der drei bekommt nun eine Fortsetzung!

Kabel 1 lässt die Katze aus dem Sack

Diese Nachricht dürfte bei vielen Zuschauern für erfreute Gesichter sorgen! Denn die Kabel1-Show „Roadtrip Amerika“ geht in die dritte Runde. Auf Instagram schreibt der Sender:

„Mehr als 4.000 Kilometer. 3 Männer. 2 Länder. Ein Camper. Unsere drei Spitzenköche sind wieder on the road und bereisen die Nordostküste der USA bis über die Grenze nach Kanada. Die neue Staffel ‚Roadtrip Amerika 3.‘ In nur wenigen Wochen ist es dann so weit. Ab Donnerstag, den 16. Januar, gibt es die Folgen auf Joyn zu streamen oder live bei Kabel 1 zu sehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kabel 1-Show liefert ab

Unter dem Post lassen die Reaktionen der User nicht lange auf sich warten. „Endlich, ich freue mich schon soo drauf“ oder „Jaa, perfekt, ich lieb es einfach. Die Roadtrips sind echt mega“ sind nur einige der positiven Stimmen.

+++Kabel 1: Kurz nach „Die Reimanns“ herrscht traurige Gewissheit+++

Mit so viel Rückenwind dürfte bei der neuen Staffel von „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ wohl nichts mehr schieflaufen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das Erfolgsrezept von „Roadtrip Amerika“ war schon bei den vorherigen Staffeln nicht zu übersehen. Der Auftakt im Februar dieses Jahres zog auf Anhieb knapp eine Million Zuschauer vor die Bildschirme. Besonders bei den jüngeren Zuschauern punkteten die Spitzenköche: Mit 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war der Start der Kabel 1-Sendung ein echter Quotenhit.