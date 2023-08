Jürgen Drews feiert Schlagershow-Comeback – „Komisches Gefühl“

Seitdem Jürgen Drews im vergangenen Jahr sein Karriere-Aus bekannt gab, ist es ruhig um den selbsternannten „König von Mallorca“ geworden. Der Sänger zog sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Bis jetzt!

An diesem Wochenende werden seine Fans den einstigen Ballermann-Star noch einmal im Fernsehen erleben können. Und das bei einem sehr emotionalen Moment.

Jürgen Drews feiert TV-Comeback

Jürgen Drews gab im Juli 2022 bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ bekannt, dass er sich nach 60 Jahren von der Bühne verabschiedet. Jetzt ist er ausgerechnet wieder bei der nächsten „Schlagerstrandparty“ von Flori zu sehen! Zwar nicht auf der Bühne, aber im Publikum, als er seine Tochter Joelina Drews bei ihrem Auftritt anfeuert.

Das Schlagerevent wurde bereits am 15. Juli 2023 in Gelsenkirchen aufgezeichnet, wird am Samstag (12. August) in der ARD ausgestrahlt. Und es ist schon bekannt, dass Jürgen Drews beim Auftritt seiner Tochter für die Zuschauer eingeblendet wird.

Jürgen Drews wird sentimental

„Es ist richtig schön, mal wieder dabei zu sein. Aber es ist auch ein ganz komisches Gefühl für mich, im Publikum zu sitzen. Eigentlich stehe ich ja immer selber auf der Bühne. Daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen“, gesteht der 78-Jährige im Interview mit der „Bild“. Das Bad in der Menge habe der Kultsänger richtig genossen, verrät er weiter. „Und ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen wiedergesehen. Das war wie früher.“

Neben Joelina Drews stehen auch Thomas Anders, Mattias Reim, Ross Antony, Roland Kaiser und viele mehr auf der Bühne. Eine Situation, die Jürgen Drews sichtlich schwerfällt. „Natürlich fehlt mir die Bühne. Im Gegensatz zu früher führe ich ja mittlerweile ein richtiges Rentnerleben, wie ich immer so schön sage.“

Noch mal zur Info: Seine Fans können Jürgen Drews am Samstag ab 20.15 Uhr in Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ in der ARD zu Gesicht bekommen.