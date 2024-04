Joko und Klaas übernehmen ProSieben – das hat es noch nie gegeben

Joachim „Joko“ Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zählen zu den bekanntesten Entertainern Deutschlands und sorgen mit etlichen eigenen Fernsehshows für gute Unterhaltung. Am Dienstag (16. April) wurde die 50. Jubiläumsfolge des Formates „Joko und Klaas gegen ProSieben“ ausgestrahlt.

Joko und Klaas schafften es tatsächlich, diese ganz besondere Folge für sich zu gewinnen. Der Preis kann sich sehen lassen, die Entertainer dürfen nämlich für einen ganzen Tag das Programm des Senders Prosieben alleine gestalten.

Joko und Klaas: Es geht ans Eingemachte

Diesen triumphalen Sieg können Joko und Klaas selbst kaum fassen. Am kommenden Sonntag wird es dann so weit sein. Nach der „ProSieben Aftershowparty“, die im Anschluss an „The Masked Singer“ gezeigt wird, werden Joko und Klaas am Sonntag um Mitternacht die uneingeschränkte Macht über das Fernsehprogramm des Senders Prosieben erhalten. Wie die beiden Entertainer diese 24 Stunden nutzen wollen, ist noch ungewiss.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, können sich die Einschaltquoten der Jubiläumsfolge ebenfalls sehen lassen. Die Show war erneut Primetime-Marktführer in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Die Gesamt-Reichweite der Spieleshow betrug stolze 1.14 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte immerhin 16.7 Prozent. Auch wenn die Einschaltquoten in der vergangenen Woche noch höher waren, können sich die Zahlen der Jubiläumsfolge sehen lassen.

Ob die Entertainer ihre erspielte Sendezeit für aktivistische oder unterhaltungstechnische Formate nutzen werden, bleibt abzuwarten. Nach dieser nervenaufreibenden Jubiläumsfolge hat sich das Duo diesen Gewinn auf jeden Fall verdient.