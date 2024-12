Jörg Pilawa muss bittere Pille schlucken – Sat.1 setzt TV-Show ab

Ups, das war’s dann wohl! Der Moderator Jörg Pilawa, der 2022 nach 20 Jahren bei der ARD den Sprung zurück zu Sat.1 wagte, muss sich nun mit einer bitteren Pille abfinden. Der Grund? Sat.1 hat still und heimlich den Jahresrückblick mit Jörg Pilawa aus dem Programm gekegelt.

Seit seiner Rückkehr glänzte Pilawa mit Shows wie „Das 1% Quiz“ und „Zurück in die Schule“. Doch der Jahresrückblick, bei dem er gemeinsam mit Stars wie Sarah Connor und Alvaro Soler das vergangene Jahr Revue passieren ließ, konnte nicht wirklich punkten. Die erste Ausgabe lockte laut den Zahlen von „DWDL“ 1,21 Millionen Neugierige vor die Bildschirme, die zweite immerhin 1,3 Millionen. Trotzdem: Schluss, aus, vorbei!

Jörg Pilawa: Sat.1 zieht den Stecker

Dabei war die Idee der TV-Sendung eigentlich genial: die Show setzte auf das Konzept, das Jahr aus einer optimistischen Perspektive zu betrachten. Mit dem Motto „Es gibt auch gute Nachrichten“ sollten positive Ereignisse im Mittelpunkt stehen – unterstützt von prominenten Gästen. Doch damit ist jetzt Schluss!

Für 2024 hat Sat.1 andere Pläne. Statt Pilawas Rückblick schickt der Sender die „besten Comedians Deutschlands“ ins Rennen. „In diesem Jahr blicken ,Die besten Comedians Deutschlands‘ am 27. Dezember um 20.15 Uhr in Sat.1 auf humorvolle Art auf das Jahr zurück“, so ein Sendersprecher zu „t-online“. Ob sie mehr Zuschauer anziehen als Pilawa? Die letzte Comedy-Show im Juni sahen gerade mal eine Million Menschen.

Bleibt abzuwarten, ob die Lachmuskeln der Zuschauer stärker beansprucht werden als ihre Fernbedienungen. Jörg Pilawa jedenfalls muss sich vorerst mit anderen Projekten begnügen. Bisher äußerte sich Sat.1 nicht offiziell zu den Gründen für das Ende der Pilawa-Show.