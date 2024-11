Jörg Pilawa: Kurz nach dem „1% Quiz“ erreicht ihn die Nachricht

Wie clever ist Deutschland wirklich? Diese Frage stellt sich aktuell jeden Donnerstagabend beim „1% Quiz“ in Sat.1. Moderator Jörg Pilawa empfängt jeweils zwei prominente Gäste und 100 Kandidaten in seiner Sendung, um deren Wissen zu testen.

An diesem Donnerstag (28. November) lief bei Sat.1 die neunte Folge der dritten Staffel des „1% Quiz“. Konnte man damit die Zuschauer vor die Bildschirme locken und sich aus dem Quoten-Tief befreien? Ein Tag nach der Ausstrahlung erreicht Jörg Pilawa die Nachricht.

Jörg Pilawa kann aufatmen

In der vorherigen Woche musste man bei Sat.1 eine bittere Klatsche verarbeiten. In der achten Folge des „1% Quiz“ brach die sonst so stabile Quote komplett ein. Der Grund: Bei RTL lief ebenfalls eine Quizshow. Am Ende haben sich mehr Menschen für das Promi-Special von „Wer wird Millionär?“ interessiert.

Doch in dieser Woche sieht das Ganze schon wieder anders aus. Insgesamt 1,49 Millionen Menschen verfolgten Jörg Pilawa und seine Sendung zur besten Sendezeit, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet. Sat.1 kann sich demnach über einen Marktanteil von 11,0 Prozent in der Zielgruppe freuen.

Jörg Pilawa fast an der Spitze

Allerdings reichte das nicht für den Tagessieg in der Primetime. Sat.1 reiht sich knapp hinter dem Konkurrenzsender RTL ein, der an diesem Abend auf Fußball setzte. 12,9 Prozent Marktanteil holte das Europa League Spiel zwischen dem FC Midtjylland und der Eintracht aus Frankfurt in der Zielgruppe.

Sat.1 zeigt die Sendung „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ aktuell donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei Joyn.