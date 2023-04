Jerry Springer ist tot! Damit machte der US-Showmaster in Deutschland Schlagzeilen

Es ist eine traurige Nachricht, die am Donnerstag (27. April) publik wird. US-Showmaster Jerry Springer ist tot. Wie seine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb der Moderator in der Nähe von Chicago. Die Todesursache soll seinen Angehörigen zufolge eine kurze Krankheit gewesen sein und Springer friedlich eingeschlafen sein.

Jerry Springer wurde 79 Jahre alt. In den USA hatte er lange Zeit eine eigene Talkshow, in der emotionale Szenen an der Tagesordnung waren.

Jerry Springer ist tot!

Showmaster Springer machte sich nicht nur mit seiner TV-Präsenz einen Namen, sondern auch als Politiker. Als Demokrat besetzte er das Amt des Bürgermeisters von Cincinnati. 1970 kandidierte er bereits für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus.

Ein Jahr später wurde er in den Gemeinderat von Cincinnati gewählt. Auch am Amt des Gouverneurs von Ohio versuchte sich Jerry Springer, allerdings ohne Erfolg. 1991 ging zum ersten Mal sein eigenes Talkshow-Format „The Jerry Springer Show“ auf Sendung und sorgte für Begeisterung. Jerry Springer war damit bis 2018 im TV zu sehen.

Leichenfund nach US-Talkshow

In Deutschland wurde „The Jerry Springer Show“ aus einem tragischen Grund ganz plötzlich auch zum Thema. Anfang der 2000er Jahre war ein Deutscher in dem Format aufgetreten und hatte dabei sowohl seine neue, als auch seine Ex-Frau im Schlepptau. Während der Aufzeichnung kam es zum Eklat, als die Verflossene erfuhr, dass ihr Mann nur einen Monat nach der gemeinsamen Scheidung schon wieder vor den Altar getreten war.

Jerry Springer selbst fand in der Situation wenig aufbauende Worte, und bezeichnete die brüskierte Ex-Frau als „fett und alt“ – dies sei auch der Grund für das Handeln ihres Ex-Mannes gewesen.

Die Sendung war gerade einmal wenige Stunden ausgestrahlt, da machte plötzlich eine andere Meldung Schlagzeilen. Der in Florida lebende Deutsche hatte seine Ex ermordet. Kurz nach der Ausstrahlung war die Frauenleiche gefunden worden.