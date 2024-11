Jan Böhmermann mietet Airbnb in NRW: Für die Besitzer wird es sehr unangenehm

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Nichtsahnend kauft man Tickets für eine Fernsehshow. Und plötzlich sitzt man im Publikum von Jan Böhmermanns ZDF-Sendung „Lass dich überwachen“. Da kann der Puls schon mal hoch gehen. Manchmal völlig unbegründet, weil Böhmermann und sein Team nur eine Kleinigkeit ausgegraben haben. Manchmal jedoch, kann es auch richtig fies werden. So wie im Fall von Laureen und Norman.

Das Paar kommt aus Effeld Niederrhein, vermietet dort via Airbnb eine kleine Wohnung. Und die hat auch einen Namen, nennt das Paar seine Wohnung doch den Effelder Dorfjungle. Nun gut, mit einem Dschungel hat diese nicht allzu viel am Hut. Dennoch konnten sich Jan Böhmermann und sein Team den Gag nicht verkneifen, mieteten die Ferienwohnung und erfanden das „Dschungelhaus der Stars“.

Jan Böhmermann stellt Dschungelcamp nach

Eine Mischung also aus den RTL-Shows „Das Sommerhaus der Stars“ und dem „Dschungelcamp“. Mit durchaus hochkarätiger Besetzung. Neben Mario Basler zogen nämlich auch noch Lucy Diakovska, DSDS-Star Menderes Bagci, Reality-Ikone Filip Pavlovic, Freshtorge und Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter ein.

Eine durchaus ungewünschte Überraschung für das Vermieter-Paar. „Gerade sehr unangenehm“, fasst Laureen die Situation passend zusammen. Und auch Böhmermann schien seinen Spaß zu haben: „Die Wohnung ist wirklich schön, und auch rein rechtlich haben wir uns versichert. Wir sind ja eure Mieter, wir haben das gemietet, da können wir wahnsinnig viel machen, bis da die Polizei einschreitet. Bis ihr uns da rausbekommt, das dauert Monate mit Räumungsklage und so.“

Alles nur ein Gag

Das jedoch sollte nicht das Problem werden. Beziehungsweise eher ein nebensächliches. Im Laufe der Sendung nämlich wurde die Wohnung immer mehr zerlegt. Sogar ein Lagerfeuer wurde entzündet. Ein Drama für das Vermieterpaar, dessen Laune spürbar tiefer in den Keller sank.

Ganz so schlimm war es am Ende aber dann doch nicht. Die Wohnung, die Basler und Co. da zerlegt hatten, war gar nicht die Wohnung von Laureen und Norman, sondern lediglich ein 1-zu-1-Nachbau im Kölner Studio. Und da war auch plötzlich die Laune wieder bestens. Erst recht als es am Ende noch 5.000 Euro Siegprämie gab.