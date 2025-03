James Bond: Seit Freitagmorgen herrscht traurige Gewissheit

Er ist der berühmteste Geheimagent der Welt: James Bond alias 007. Seit Ian Fleming die Figur im Jahre 1953 erschuf, wuchs der Mann im eleganten schwarzen Anzug zu einer der erfolgreichsten Film- und Roman-Figuren der Welt an. Die Filme mit Stars wie Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan oder auch Daniel Craig sind Kult.

Doch auch ein James Bond muss den Widrigkeiten der Zuschauerzahlen trotzen. Und nun gab es einen deutlichen Dämpfer für den Spion im Dienste seiner Majestät. So zeigte Vox am Donnerstagabend (27. März 2025) den Film „James Bond 007: Ein Quantum Trost“. Die Quoten jedoch waren eher mau.

James Bond im Quotentief

Lediglich 0,319 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren wollten Daniel Craig und den Film aus dem Jahre 2008 sehen. Damit lag Vox, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet, mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent deutlich hinter der Konkurrenz von Heidi Klum, Mario Barth und Co.

So wollten 0,798 Millionen Menschen die neue Folge „Germany’s next Topmodel“ mit Heidi Klum sehen, was einem Marktanteil von 17 Prozent entsprach. Mario Barth schalteten bei RTL immerhin noch 0,561 Millionen ein (ein Marktanteil von 11,7 Prozent).

Wer wird der neue Bond?

Und auch die Sat.1-Sendung „Das 1% Quiz: Wie clever ist Deutschland“ sahen mit 0,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern mehr Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren als James Bond.

Ähnlich sah es auch im Gesamtpublikum aus. Während es Mario Barth, „Das 1% Quiz: Wie clever ist Deutschland“ und Heidi Klums „GNTM“ unter die besten 25 Sendungen des Tages schafften, war „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ hier gar nicht erst vertreten.

Bleibt nur zu hoffen, dass der kommende James Bond mehr Erfolg hat. Wer die Rolle nach dem Ausscheiden von Daniel Craig übernimmt, ist bislang noch offen. Heißester Kandidat soll aber der Brite Aaron Taylor-Johnson sein.