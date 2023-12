James Bond: 007-Hammer bahnt sich an – das gab es in der Reihe noch nie

Kaum eine Frage wird in der Filmwelt derart brisant diskutiert wie diese: Wer wird der neue James Bond?

Nach dem Aus von Daniel Craig („Keine Zeit zu Sterben“, 2021) läuft die Suche nach einem 007-Nachfolger auf Hochtouren. Zahlreiche Namen geisterten bereits durch die Medien, die Gerüchteküche brodelt. Und die neuesten Berichte sprechen sogar von einem wahren Casting-Hammer!

Wenn DAS stimmt, wäre es ein absolutes Novum im James-Bond-Franchise…

James Bond: Gibt es bald zweimal 007?

Einem Bericht des britischen „Mirror“ zufolge suchen die Macher nämlich nicht nur einen 007 – sondern zwei! Einen jüngeren und einen älteren. Details darüber, wie das am Ende genau aussehen soll, gibt es noch nicht.

Gibt es womöglich einen älteren James Bond, der in Flashbacks in einer jüngeren Version gezeigt wird? Oder man macht es wie in „Keine Zeit zu Sterben:“ Im letzten Craig-Streifen befand sich Bond im Ruhestand – und die 007-Nummer ging daher an Agentin Nomi (Lashanna Lynch). 007 heißt also nicht automatisch Bond. Vielleicht gibt es im neuen Film einfach zwei 007-Agenten, aber nur einen James Bond.

Doch das ist alles Spekulation. An diesen will sich 007-Produzentin Barbara Broccoli nach eigenen Angaben nicht beteiligen. Einen Frontrunner für die Rolle des jüngeren Bonds soll es aber bereits geben.

ER soll der neue Bond werden

Die Rede ist von Paul Mescal. Der 27-jährige Ire war in diesem Jahr für seine Leistung im Drama „Aftersun“ als Bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert – und dreht gerade mit Ridley Scott die Blockbuster-Fortsetzung „Gladiator 2“.

Paul Mescal in „Foe“ (2023) – wird er der neue James Bond? Foto: IMAGO/Landmark Media

Im Jahr 2020 wurde Mescal bereits auf die 007-Rolle angesprochen. Damals antwortete er: „Würde ich Bond spielen? Ich weiß nicht. Wenn man es mir jemals anbieten würde, würde ich darüber sprechen.“ Laut der britischen „The Sun“ laufen bereits intensive Gespräche über ein Mitwirken beim mittlerweile 26. Bond-Film.

Und noch ein kleiner Bonus für Mescal: Ana de Armas, die im letzten 007-Streifen an der Seite von Daniel Craig spielte, hat sich sogar schon für Mescal als Craig-Nachfolger ausgesprochen. Na was soll da noch schiefgehen?

Erscheinen soll der neue Film allerdings erst 2025 oder 2026. Fans brauchen also noch eine ganze Menge Geduld.