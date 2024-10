Isi Glück: Jetzt ist es endlich raus – Fans können es nicht glauben: „Ernsthaft?“

Am Mittwoch (15. Oktober) sorgte Isi Glück mit einer großen Ankündigung auf Instagram für mächtig Wirbel. Plötzlich waren alle Beiträge auf ihrem Account gelöscht – bis auf einen. Darin hieß es: „Partyfreunde, ich war lange leise und damit ist jetzt Schluss. Am Sonntag fange ich an auszupacken!“

Um kurz nach 18 Uhr ließ Isi Glück am Sonntag (20. Oktober) die Bombe platzen – zumindest teilweise. Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten.

Isi Glück kündigt eigenes Konzert an – Fans reagieren gemischt

In einem Luxusschlitten kommt Isi Glück wie Barbie angerauscht. Plötzlich klingelt ihr Handy und sie fängt an ein ernsthaftes Gespräch mit der Person am anderen Ende des Hörers zu führen. „Ja, natürlich bin ich sicher, dass ich das jetzt durchziehe. Ich bin schon auf dem Weg. Ich habe jetzt lange genug die Klappe gehalten, die Leute haben ein Recht darauf, das zu erfahren“, betont die Blondine.

Als nächstes steht der Megapark-Star in einem sexy Jeansoutfit mit zwei großen Koffern aus. Auf dem einen steht groß geschrieben „Album“ und auf dem anderen „Konzert“. Damit ist die Hammer-Nachricht wohl raus. Isi Glück scheint ein eigenes Album und auch ein eigenes Konzert zu bekommen. Allerdings will die 33-Jährige auch jetzt noch nicht ganz mit der Sprache rausrücken. Weitere Einzelheiten soll es erst am nächsten Tag um 10 Uhr geben.

Der neue Instagram-Beitrag löst bei den Fans gemischte Reaktionen aus. „Ein eigenes Konzert – sehr geil“ und „Sehr geil, freu mich drauf – PartyQueen“, freuen sich die meisten Fans mit dem Mallorca-Star. Doch einige scheinen von der Heimlichtuerei auch deutlich genervt. „Ernsthaft?“, „Und dafür so ein Tamtam“ oder „Also freut mich und ich komme bestimmt auch zum Konzert. Aber so ein Drama hätte es echt nicht gebraucht“, heißt es auf der anderen Seite eben auch.