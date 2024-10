Isi Glück sorgt für Gewissheit – „Weiß nicht, wo ich anfangen soll“

Fast eine Woche lang ließ Megapark-Star Isi Glück ihre Fans im Ungewissen und heizte die Spekulation um sich an. Am Mittwoch (15. Oktober) hatte sie auf ihrem Instagram-Kanal zum Radikalschlag angesetzt und kurzerhand alle ihre Beiträge für ein neues Kurzvideo gelöscht. Eigentlich wollte die Mallorca-Künstlerin am Sonntagabend (20. Oktober) endlich mit der Sprache rausrücken, was es mit der krassen Aktion auf sich hatte.

Doch erst am Montagmorgen (21. Oktober) sorgte die „Delfin“-Interpretin dann für Gewissheit. Auf Instagram ließ Isi Glück endlich die Bombe platzen!

Isi Glück macht es offiziell

„Meine lieben Partyfreunde, es liegt einiges vor uns, wir haben einiges zu besprechen“, meldete sich Isi Glück in ihrer Instagram-Story am Montag gegen 10 Uhr zu Wort. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, zeigte sich die 33-Jährige sichtlich aufgeregt.

+++ Isi Glück: Jetzt ist es endlich raus – Fans fassungslos: „Ernsthaft?“ +++

Ihre Fans, die zum Teil schon die üble Befürchtung hatten, Isi Glück könnte im Megapark die Reißleine ziehen, konnte sie am Montag aber erst mal beruhigen. Denn die Ballermann-Sängerin gab bei Instagram ihr Debüt-Album „Alles Isi“ bekannt, das ab dem 7. Februar erhältlich sein wird. Das ist aber noch nicht alles.

Isi Glück verkündet ihre Pläne

Ihr erstes Album, das 15 Titel umfasst, soll ein Mix aus bekannten Malle-Hits und neu geschriebenen Songs sein, die die „Oberteil“-Interpretin aktuell noch produziert. Passend zum Release plant Glück aber auch schon eine kleine Tour.

Weitere News aus Mallorca:

Demnach wird die gebürtige Elmshornerin passend zum Album drei Release-Konzerte in Singen, Empfingen und in Passau geben. Mit von der Partie sollen auch ein paar Künstler-Kollegen ihres Vertrauens sein. Am 7. November 2024 will Isi Glück dann sogar ihr erstes eigenes Konzert in der Westfalen-Halle in Dortmund veranstalten.

Die Ballermann-Sängerin kündigt schon jetzt an, dass das nächste Jahr mit ihrem erstem Album und ersten eigenen Konzerten „unfassbar fett“ wird. Die Fans können sich nach der Ankündigung schon jetzt nicht mehr halten. „Vorfreude“, „Geillllll“ oder „OMG wie geil ist das denn bitte“, ist schon jetzt unter den zahlreichen Kommentaren zu lesen.