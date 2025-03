Isi Glück nach Auftritt fassungslos – „Beobachte es leider immer häufiger“

Sie ist DIE Party-Queen am Ballermann: Wenn Isi Glück Hits wie „Mallearen“ oder „Oberteil“ anstimmt, kennt die Menge kein Halten mehr. Jetzt meldet sich die 34-Jährige nach einem Auftritt mit ernsten Worten bei ihren Fans.

Tanzen, springen und performen: Isi Glück gibt auf der Bühne stets Vollgas, animiert ihr Publikum zum Partymachen. Und die meisten feiern ausgelassen mit ihr mit. Allerdings verhalten sich nicht alle so, wie es die „Mega Park“-Künstlerin gerne hätte. Ihr Appell an ihre Fans: Ausgelassener Feiern ganz ohne sich zu „schämen“!

Isi Glück spricht Tacheles

„Ich komme gerade von einem Auftritt und es gibt eine Sache, die ich gerne mal mit euch besprechen würde“, beginnt sie in einem Instagram-Video. „Und zwar habe ich eine große Bitte an alle Kinder der Neunziger. Nehmt doch bitte die Zweitausender ein bisschen an die Hand und bringt denen unsere Feier-Kultur bei“, appelliert die Partyschlager-Sängerin, die selbst 1991 geboren wurde.

„Ich beobachte das leider immer häufiger, dass die Kinder der Zweitausender, ich will das gar nicht über einen Kamm scheren, aber gerade war es ganz extrem, dass je jünger die Leute sind, desto mehr verlernen sie das richtige Feiern. Feiern bedeutet für die ganz junge Generation von heute folgendes: Sie stehen da mit ihrem Handy auf der Tanzfläche, gucken. Wenn da jetzt ein Auftritt ist, wie in meinem Fall zum Beispiel, machen irgendetwas, haha, haben auch Spaß, machen mit und so. Aber dann gucken die weiter auf ihr Handy und das wars“, ärgert sich die Ballermann-Queen.

Zahlreiche Fans stimmen ihr zu

Sie habe das Gefühl, dass sich die Leute „schämen“ würden „mal locker zu lassen“. Und zahlreiche Fans stimmen Isi Glück mit ihren Aussagen zu: „Auf den Punkt gebracht. Wie oft hab ich mir das schon auf Konzerten gedacht!“, heißt es von einer Person. „Das stimmt aber leider. Das Handy verblödet uns einfach, und es wird immer schlimmer“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte. Man darf gespannt sein, ob sich ihre Fans künftig an die Worte der Sängerin halten werden…