Sarah Lombardi: Geheimnis gelüftet – DAS darf jetzt jeder sehen

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Sarah Lombardi hat ihren Verlobten Julian Büscher geheiratet! Das machte sie vor ein paar Tagen offiziell. Doch jetzt offenbarte die Sängerin ein weiteres Geheimnis rund um die Trauung.

Diese Nachricht kam wirklich überraschend: Still und heimlich haben Sarah Lombardi und Julian Büscher sich das Ja-Wort gegeben. Verlobt waren die beiden offiziell zwar schon länger, aber einen Heiratstermin gab es wegen der Corona-Pandemie erstmal nicht.

Sarah Lombardi und ihr Verlobter haben geheiratet

Vor wenigen Tagen ließ Sarah Lombardi aber die Bombe platzen und machte dieses besondere Ereignis publik. Nun rückt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin auch mit immer mehr Details rund um die Hochzeit heraus.

Sarah Lombardi lüftete auf Instagram ein weiteres Geheimnis. Foto: IMAGO / Hartenfelser

Während sie ihren Fans auf Instagram bereits ihr Brautkleid präsentierte, folgt jetzt ein weiteres Hochzeits-Detail, welches viele Follower mit Sicherheit auch brennend interessieren dürfte: Sarah Lombardi hat ihre Eheringe gezeigt!

Sarah Lombardi zeigt ihre Eheringe

Und hierfür haben sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi und der ihr neuer Mann etwas ganz Besonderes ausgedacht. In ihrer Instagram-Story erklärte Sarah Lombardi ihren Fans die kleinen Details rund um ihre Eheringe.

---------------

Das ist Sarah Engels (vormals Sarah Lombardi):

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren.

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt.

Ihre Familie mütterlicherseits stammt aus Italien.

Von 2013 bis 2019 war sie mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio.

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil.

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“.

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen.

-----------------

„Das besondere an unseren Ringen ist, dass Julian ein kleines Äffchen in seinem Ring trägt und ich eine kleine Schnecke – von Anfang an haben wir diese Symbole immer füreinander gehabt.“

Sarah Lombardi und Julian Büscher haben individuelle Eheringe

Wie süß! Doch Sarah Lombardi offenbart noch ein weiteres Geheimnis: „Dann haben wir noch den Fingerabdruck des anderen und die Handschrift des anderen mit ‚für immer‘ eingraviert.“

Eine wirklich sehr persönliche Idee! Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass diese Ehe für Sarah Lombardi auch wirklich für immer hält…

Was treibt Sarah Lombardis Ex-Mann Pietro Lombardi eigentlich so? Der will sich einen ganz bestimmten Traum erfüllen – und das dürfte besonders Sohn Alessio gefallen. Weitere Details erfährst du in >>> diesem Artikel. (cf)