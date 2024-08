Inka Bause: Ihr Traum geht endlich in Erfüllung – „Ist der Knaller“

Man kennt sie durch das Kuppel-Format schlechthin, „Bauer sucht Frau“, und als strahlendes Gesicht vor den Kameras: Inka Bause. Von Anfang an begleitet sie schon die Landwirte auf ihrer Hofwoche und sorgt für das ganz große Glück in der Liebe. Dass die 55-Jährige allerdings nicht nur Amor spielen kann, will sie nun in einer neuen Show beweisen. Auf Instagram lässt der TV-Star jetzt die Bombe platzen!

Inka Bause kann ihr Glück kaum fassen!

Inka Bause ist als vielseitige Entertainerin seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft. Dass sie nicht nur Landwirte erfolgreich verkuppeln kann, möchte sie nun in einer neuen Rolle demonstrieren. Denn demnächst steht die Moderatorin als das Gesicht der TV-Show „Sing meinen Schlager“ vor der Kamera. Auf Instagram kann sie ihr Glück darüber kaum in Worte fassen.

„Wahnsinns Tage liegen hinter mir, hinter dem ganzen Team. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen: Ich darf endlich wieder eine Musikshow moderieren. Und was für eine… ‚Sing meinen Schlager!‘ Ich bin gerade überglücklich und Ihr werdet es Ende Oktober auch sein – nicht nur für Schlagerfans“, titelt Bause begeistert unter einem Instagram Post. Neben ihr auf der Bühne werden dann ganz bald die Stars der Schlagerwelt stehen!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Inka Bause jubelt: „Ist der Knaller!“

„Diese Show beweist, die Basis eines Hits ist immer die Melodie und der Text. Daraus machen kann man, was man will. Wir rocken, swingen, rappen. Es ist der Knaller! Alles live, alles mega. Schlager findet in Zukunft auf VOX statt!!! Eure Inka“, schreibt die Moderatorin weiter auf Instagram.

+++Inka Bause: Emotionale Krise – „Tagelang traurig und ratlos“+++

Mit der neuen Moderation kehrt Inka Bause wieder zu ihren Wurzeln zurück. Schließlich startete sie ihre Karriere nicht als TV-Star, sondern als Sängerin. Ihr erstes Album wurde 1987 unter dem Namen „INKA“ publik. Damit etablierte sie sich schnell zum aufsteigenden Stern am Schlagerhimmel. Auch wenn ihre Rolle als Moderatorin momentan den Mittelpunkt in ihrem Leben bildet, hat Inka immer noch Spaß am Musizieren und veröffentlicht weiterhin Musik.

Vielleicht beehrt Inka Bause die Zuschauer sogar noch selbst mit einer Gesangeinlage auf der Bühne. Die Produktion von „Sing meinen Schlager“ fand bereits am 15. August mit Star-Act Matthias Reim und am 16. August mit Star-Act Marianne Rosenberg in Magdeburg statt. Die Ausstrahlung der beiden Folgen ist für Herbst 2024 bei Vox geplant.