Inka Bause: Nach „Bauer sucht Frau“ kann sie nicht mehr wegschauen

Bereits seit dem Jahr 2005 begeistern die Landwirte von „Bauer sucht Frau“ Millionen von Fernsehzuschauern. Inka Bause moderiert die RTL-Sendung, in der die leidenschaftlichen Farmer nach der Liebe ihres Lebens suchen.

Auch die aktuelle Staffel der Kuppel-Show versorgt die Zuschauer mit bester Unterhaltung. Besonders das Kennenlernen von Milchbauer Paul und Kandidatin Sarah hielt die Fans in Folge neun in Atem. Denn die junge Frau kämpfte gegen einen grippalen Infekt an und entschied sich schließlich dazu, ihre Teilnahme an der Sendung frühzeitig zu beenden und abzureisen. Die Spannung der aktuellen Folge spiegelt sich auch in den Einschaltquoten am Morgen nach der Ausstrahlung wieder.

„Bauer sucht Frau“ kann Erfolge verzeichnen

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Sarah fiel ihre frühzeitige Abreise alles andere als leicht. Landwirt Paul versuchte, seine erkrankte Besucherin bestens zu versorgen und brachte der jungen Frau stets frischen Tee ans Bett. Sarah fühlte sich in der fremden Umgebung jedoch unwohl und rief ihre Mutter an, die sie nach Hause fahren sollte. Ein Abschied für immer scheint das jedoch nicht gewesen zu sein, die Kandidatin bekräftigt nämlich: „Ich komme dich wieder besuchen, wenn es mir besser geht!“

Die Ausnahmesituation auf dem Hof von Paul scheint die Zuschauer der Dating-Sendung bestens unterhalten zu haben. Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, dürfen sich die „Bauer sucht Frau“-Produzenten über hervorragende Quoten freuen. In der umkämpften Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist die RTL-Show zur Primetime Spitzenreiter. Die Kuppel-Sendung überzeugt mit einem Marktanteil von 14.4 Prozent, 700.000 Menschen schalteten am Montagabend (25. November) ein.

Auch beim Gesamtpublikum überzeugt die Liebessuche der Landwirte. Der Marktanteil von „Bauer sucht Frau“ beläuft sich hier auf stolze 13,1 Prozent, 3,24 Millionen Menschen schalteten den Fernseher ein. Auch nach bald zehn Jahren Dating auf dem Land scheint die Partnersuche der Farmer die Fernsehzuschauer in ihren Bann zu ziehen. Inka Bause moderiert die Sendung bereit seit der allerersten Folge.

„Bauer sucht Frau“ nur von diesem Film übertroffen

Noch besser als die RTL-Sendung hat quotentechnisch lediglich der ZDF-Film „Der gute Bulle – Heaven Can Wait“ abgeschnitten. Im neuesten Fall erhält Hauptkommissar Fredo Schulz eine niederschmetternde Diagnose und muss sich trotzdem direkt wieder auf Verbrecherjagd begeben. Dieser Einsatz wird von den Zuschauern belohnt. Der Film verzeichnet einen grandiosen Marktanteil von 19,5 Prozent beim Gesamtpublikum, 4,93 Millionen Menschen schalteten ein.

Auch in den kommenden Wochen wird „Bauer sucht Frau“ die Romantiker unter uns sicherlich in Atem halten. Welche Landwirte am Ende der Staffel dann die Liebe ihres Lebens gefunden haben, bleibt abzuwarten.