„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross spricht ARD-Gast an – direkt kippt die Stimmung

Bei „Immer wieder sonntags“ gehören gute Musik und gute Laune einfach zusammen – zumindest ist es das Ziel von Moderator Stefan Mross, seinen Gästen eine rundum gute Zeit zu ermöglichen.

Doch direkt in den ersten Minuten der „Immer wieder sonntags“-Ausgabe am Sonntag (7. Juli) wurde es unangenehm. Der ARD-Star schnappte sich kurz nach der Eröffnung einen Gast aus dem Publikum vor Ort im Europapark Rust. Das Gespräch ging allerdings nach hinten los!

Auch, wenn es bei „Immer wieder sonntags“ hauptsächlich um (Schlager-)Musik geht, kann Stefan Mross DAS Thema an diesem Wochenende nicht ignorieren: die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Vielen Fans steckt das Aus der DFB-Elf gegen Spanien am Freitag (5. Juli) noch immer in den Knochen – so auch einem Gast im ARD-Studio vor Ort.

Ausgerechnet den spricht Stefan Mross an, nachdem er das „Immer wieder sonntags“-Eröffnungslied zum Besten gegeben hat. „Letzten Freitag haben wir Fußball gespielt, haben Sie das gesehen?“, fragt er einen jungen Mann im Publikum. „Na klar“, erwidert der prompt. „Und, bist du traurig?“, so Mross daraufhin. „Nein, eigentlich nicht“, gesteht der „Immer wieder sonntags“-Gast. Die Spanier haben seiner Ansicht nach verdient gewonnen. Aber: „Klar, was das sch**** mit dem Hand-Elfmeter…“

Der Satz ist noch nicht mal ganz ausgesprochen, da kippt die Stimmung beim gesamten Publikum hörbar. Es gibt laute Pfiffe und Geklatsche. „Das polarisiert, oh oh oh“, stellt Stefan Mross fest und nimmt schnell Abstand zu seinem Gesprächspartner.

Ebenso schnell lenkt der „Immer wieder sonntags“-Gastgeber das Thema vom Deutschland-Spiel weg, erklärt in Hinblick auf das Viertelfinale zwischen England und der Schweiz am Samstagabend (6. Juli): „Das gestern war ja auch eine Schlacht. Dicken Kuss in die Schweiz, tapfer, tapfer.“ Alles zu der Partie liest du hier.