„Immer wieder sonntags“ plötzlich auf der Kippe! Zuschauer müssen stark sein

Liebe „Immer wieder sonntags“-Fans, ihr müsst jetzt stark sein! Die Sendung steht plötzlich auf der Kippe – und das ausgerechnet zum Auftakt in die Saison 2024!

Zuschauer scharren schon ganz ungeduldig mit den Hufen: Am Sonntag (16. Juni) läuft nicht nur der ZDF „Fernsehgarten“ im TV, sondern auch Kult-ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ – so lautet zumindest der Plan. Jetzt könnte jedoch alles ganz anders kommen, wie „Schlager.de“ berichtet!

Denn plötzlich ist gar nicht mehr so sicher, ob Moderator Stefan Mross sein Publikum am Sonntag begrüßen kann. Der bittere Grund: Ein Senderstreik!

Dabei zeigte sich Mross erst vor wenigen Tagen ganz aufgeregt bei den Proben zu „Immer wieder sonntags“ auf Instagram. „Ich freue mich auf die erste Sendung“, schrieb er voller Euphorie. Und die Freude ist natürlich auch ganz auf der Seite der Fans. Umso bitterer jetzt diese Meldung rund um eine mögliche Absage.

„Erstmals in dieser Tarifrunde riefen die Gewerkschaften Verdi, Deutscher Journalistenverband (DJV) und die Mediengewerkschaft VRFF bei der zweitgrößten ARD-Anstalt zu ganztägigen Warnstreiks über mehrere Tage auf“, heißt es vom SWR. Und von diesem Streik wäre auch „Immer wieder sonntags“ betroffen.

Der Start steht also gehörig auf der Kippe – und das, obwohl die Produktion von „Immer wieder sonntags“ bei der Produktionsfirma „Kimmig Entertainment GmbH“ liegt. Was unser Partnerportal „schlager.de“ jetzt aus Produktionskreisen erfahren hat, das liest du in diesem Artikel.