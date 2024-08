Immer wieder sonntags: Wende in der ARD! Zuschauer können es nicht fassen

„Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung“, heißt es in dem Lied von Cindy & Bert, das Stefan Mross jedes Mal zum Start seiner ARD-Sendung anstimmt. An diesem Sonntag (4. August) müssen sich „Immer wieder sonntags“-Fans diese Worte besonders zu Herzen nehmen.

Denn statt des Schlagerfestes im Europapark Rust zeigt das Erste Deutsche Fernsehen an diesem Tag um 10.03 Uhr etwas völlig anderes.

Für viele ARD-Zuschauer ist es ein festes Sonntagsritual: der schön gedeckte Frühstückstisch und dazu „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Kein Wunder, ist die Show live aus dem Europapark Rust mit zahlreichen Musikern und den Sprüchen von Stefan Mross ein Garant für gute Laune, die man am Sonntag besonders gebrauchen kann.

Doch an diesem Sonntag müssen sich die „Immer wieder sonntags“-Fans einen anderen Start in den Tag überlegen. Die Sendung fällt nämlich aus! Statt um 10.03 Uhr die Schlagershow zu zeigen, steht in der ARD der Sport im Fokus – genauer die Olympischen Spiele 2024.

Bereits ab 8.40 Uhr wird es in der ARD sportlich statt musikalisch, unter anderem werden das Badminton-Halbfinale der Frauen, das Golffinale der Männer, Bogenschießen, Dressurreiten und Leichtathletik ausgestrahlt. Letzteres findet genau in der Ausstrahlungszeit von „Immer wieder sonntags“ ab 10.05 Uhr statt und geht bis 13 Uhr.

Nachdem Stefan Mross den „Immer wieder sonntags“-Ausfall letzte Woche schon angekündigt hatte, fordern Zuschauer in den sozialen Netzwerken mehr Ausgaben der beliebten Show. „Ich wäre dafür, dass während der ganzen Sommer-Saison ‚Immer wieder sonntags‘ kommt. 12 Live-Sendungen im Jahr ist zu wenig, wenn man bedenkt, dass das Jahr 52 Wochen hat“, schreibt etwa ein Fan auf Instagram. Immerhin: Schon nächsten Sonntag ist „Immer wieder sonntags“ wieder in der ARD zu sehen – und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.