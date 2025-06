„Hurricane“-Chefin macht Ansage: „Gehört dazu“

Auf diesen Moment haben Festival-Fans bereits seit Monaten gewartet. Vom 19. bis 22. Juni ist es wieder so weit und das „Hurricane“ geht in die nächste Runde. Auf dem Eichenring zwischen Scheeßel und Westervesede wird eines der beliebtesten Festivals des Landes ausgerichtet.

In einem Interview spricht die Festival-Leiterin Inga Rossbach jetzt Klartext und verrät, worauf sich die Besucher in diesem Jahr freuen dürfen.

„Hurricane“-Festival: Es ist nicht zu übersehen

Die Vorbereitungen für das große „Hurricane“-Festival laufen in vollen Zügen. Der „Mediengruppe Kreiszeitung“ bestätigt Leiterin Inga Rossbach: „Ja, die Laster rollen durch den Ort. Nach der langen Trockenphase hatten wir etwas Regen, das tut den Flächen gut!“ Über den Boden des Festivalgeländes sagt sie selbstsicher: „Mit dem Mix aus Schotter und dem vorhandenen Rasen sind wir gut aufgestellt – der Staub durch die Sandbahn des MSC Eichenring, die wir immer wieder herstellen, gehört zum ‚Hurricane‘ einfach dazu! „

Auf etwas Staub und Sand während der Feierlichkeiten müssen sich die Besucher also einstellen. Seit einigen Jahren verzichtet das „Hurricane“ auf ein Müllpfand und setzt stattdessen auf Anreize zum Müllsammeln. Rossbach zeigt sich enthusiastisch und berichtet: „Wir sind begeistert – die Bereitschaft, auch beim Festival Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und Müll selbständig zu entsorgen, wächst immer weiter. Der Besuch der Müllabfuhr morgens wird von vielen gefeiert, da haben wir aufgestockt. (…) Für unsere Gäste ist die Verbindung des Umweltaspekts mit dem sozialen Gedanken eine große Motivation.“

Über das Festival an sich berichtet die Leiterin: „Es wird wieder die vier Bühnen geben, das Riesenrad, gegebenenfalls den Auftritt eines Sponsors, der neu an Bord ist, der unübersehbar sein wird. Unser Festival-Shop erstrahlt im neuen Glanz, mit erweitertem Sortiment für ein starkes Shopping-Erlebnis, einem ‚Späti‘ für den Rückweg vom Infield zum Zelt und erstmals seit einiger Zeit wieder der Möglichkeit, gekühltes Bier vorzubestellen.“ Für das leibliche Wohl der Besucher ist also auf jeden Fall gesorgt.

Besucher des „Hurricane“-Festivals dürfen sich auf Acts wie Apache 207, Green Day und SDP freuen. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung für viele Fans ein absolutes Highlight werden.