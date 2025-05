Hugh Jackman: Zwei Jahre nach Trennung – jetzt ist es beschlossene Sache

Karrieren im Rampenlicht ziehen häufig besondere Herausforderungen nach sich. Die Balance zwischen privatem Glück und beruflichem Erfolg verlangt enorme Anstrengungen. Gerade in der Filmbranche sehen sich Paare oft mit Zeitdruck und Konkurrenz konfrontiert – und nicht alle Beziehungen bleiben immer von Veränderungen und Wendepunkten verschont. Eine dieser Geschichten betrifft niemand Geringeren als Hollywood-Star Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness.

Das Paar galt über viele Jahre hinweg als Beispiel für eine erfolgreiche Promi-Ehe. Doch selbst seine gemeinsame Reise erreicht nun ein unerwartetes Ende.

Hugh Jackman und Deborra-Lee: Ein neues Kapitel

Im September 2023 überraschten Schauspieler Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness die Welt mit der Ankündigung ihrer Trennung. „Wir hatten das große Glück, fast 30 Jahre eine wunderbare, liebevolle Ehe zu teilen“, hieß es damals in ihrer gemeinsamen Erklärung. Der Respekt für die gemeinsame Zeit bleibt spürbar. Dennoch entschieden sich Hugh Jackman und seine Frau, individuelle Wege einzuschlagen.

Rund zwei Jahre nach der Trennung folgt nun der nächste Schritt. Deborra-Lee Furness soll in New York die Scheidung eingereicht haben. Laut Medienberichten des Portals „TMZ“ seien die rechtlichen Details bereits geklärt, einzig die formale Zustimmung eines Richters fehle noch.

Hugh Jackman: Von der Leinwand auf die Konzertbühne

Die Nachricht der Scheidung markiert sicherlich keinen leichten Moment im Leben von Hugh Jackman. Dennoch steht er weiterhin voller Engagement auf der Bühne und lässt seine Fans an seiner Leidenschaft teilhaben. Schließlich kennt man Hugh Jackman als absoluten Vollprofi.

Nach seiner Rückkehr in die Rolle des Wolverine im kommenden Marvel-Film „Deadpool & Wolverine“ glänzt er aktuell in einer ganz anderen Disziplin. Mit seiner Konzertreihe „From New York, With Love“ begeistert er Fans in der Radio City Music Hall. Damit zeigt sich, dass er auch jenseits der Leinwand ein Multitalent bleibt.

Die Geschichte von Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness begann 1995, als sie sich am Set der australischen Fernsehserie „Correlli“ kennenlernten. Bereits ein Jahr später schlossen sie den Bund der Ehe. Zusammen adoptierten sie zwei Kinder: Sohn Oscar, heute 25, und Tochter Ava, 19.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.