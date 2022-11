Howard Carpendale spricht über Abschied: „Man muss in meinem Alter jederzeit damit rechnen“

Er ist einer der ganz Großen des deutschen Schlagers. Seit 50 Jahren schon verzaubert der gebürtige Südafrikaner seine Fans. Doch auch ein Howard Carpendale wird nicht jünger. Im Alter von 76 Jahren kündigte Carpendale nun eine neue Tournee für 2024 an.

In deren Zuge führt es den Sänger unter anderem auch nach Köln (24. Mai 2024), Erfurt (17. Mai 2024), Hamburg (29. Mai 2024) oder Oberhausen (26. Mai 2024). Insgesamt 16 Konzerte wird Howard Carpendale im Rahmen seiner „Das ist mein Leben“-Tour spielen.

Howard Carpendale kündigt seine neue Tournee „Das ist mein Leben“ an

Klar, dass da auch die Frage aufkommt, wie lange der Sänger denn noch auf der Bühne stehen möchte. So wurde Howie, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, von Konzert-Veranstalter „Semmel Concerts“ gefragt, was denn eigentlich nach der Tour im Jahre 2024 komme.

„Sie wollen jetzt nicht von mir hören, dass dies meine Abschiedstournee wird – das hatte ich schon mal vor einigen Jahren. Aber im Ernst: Natürlich muss man in meinem Alter jederzeit damit rechnen, dass jede neue Aktivität auch die letzte sein wird“, antwortete Howard Carpendale vielsagend.

Howard Carpendale äußert sich vielsagend

Die Fans dürfen sich also durchaus Hoffnung machen, dass sie noch über das Jahr 2024 hinaus Carpendale-Klassiker wie „Deine Spuren im Sand“, „Ti amo“ oder „Das schöne Mädchen von Seite 1“ live erleben dürfen. Bleibt nur zu hoffen, dass es keinen gesundheitlichen Rückschlag gibt. Schließlich gab der Sänger 2003 bekannt, dass er an der Nervenkrankheit „Multiple Sklerose“ leidet

Oder wie es Howard selbst so schön sagt: „Live auf der Bühne stehen, das ist einfach mein Leben. Ich finde es sehr schön, dem Publikum – meine treuen Wegbegleiter seit nunmehr 50 Jahren – auf diese Weise an meinem Leben mit teilhaben zu lassen.“

Wer nicht bis 2024 warten will, kann Howard Carpendale auch dieses Jahr noch erleben. Am 12. November tritt der Sänger im Rahmen der „Schlagernacht“ in Erfurt auf. Am 19. November folgt dann noch ein Gig in Frankfurt. Tickets gibt es noch im Vorverkauf.