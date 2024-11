Horst Lichter: „Bares für Rares“-Star spricht über Schicksalsschlag – er verlor sein erstes Kind

Bei „Bares für Rares“ ist Horst Lichter immer für einen Witz gut. Seine lockere und offene Art kommt bei den ZDF-Zuschauern gut an. Dabei musste der Entertainer in jungen Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Es ist das Allerschlimmste, was Eltern passieren kann: Horst Lichters erstes Baby starb. Das Kind des „Bares für Rares“-Star wurde nur ein halbes Jahr alt. Die grausame Diagnose: plötzlicher Kindstod! Ein heftiger Schicksalsschlag, der eigentlich kaum zu verkraften ist.

Horst Lichter spricht so offen wie nie über die schlimme Zeit

Der heute 62-Jährige war damals junge 22 Jahre alt, als der Horror geschah. Im Interview mit RTL erzählt er, wieso er nicht wirklich Zeit zum Trauern hatte. Er musste sich vor allem um seine trauernde Frau kümmern. „Man kann sich vorstellen, was dann mit einer Mutter passiert”, sagt er.

„Alle waren unfassbar zerstört. Ich wusste in der Situation: Entweder lasse ich mich jetzt auch fallen. Aber du bist darauf angewiesen, dass irgendjemand stark ist”, betont der TV-Star. Dadurch habe er die Sache auch verdrängt. „Jahre oder Jahrzehnte später kommt das langsam erst hoch.”

„Bares für Rares“-Moderator fand Zuflucht in seiner Arbeit

Vor allem er selbst habe sich um sich gekümmert – und sich dabei voll in die Arbeit gestürzt. „Ich habe ja immer zwei oder drei Arbeitsstellen parallel gehabt. Wenn man sich so beschäftigt und macht und tut, kommt man über vieles hinweg. Dann habe ich aber auch irgendwann den Blick dafür bekommen, wie vielen Menschen es wirklich schlecht geht. Dann kannst du lieber helfen“, erklärt der ZDF-Moderator. Jeder Mensch habe irgendwann irgendetwas Schlechtes erlebt, ist er überzeugt. „Ich nehme die Menschen dann lieber in den Arm, lache und tröste sie.“ Starke Worte von der TV-Legende!