,,Bares für Rares“: Unbekanntes ,,Wesen von anderem Planeten” entfacht ein hitziges Wettbieten

Einer der hoffnungsvollen Kandidaten der ZDF-Sendung ,,Bares für Rares“ vom 21. November 2024 ist Steven Brandscheidt (36). Er hat die lange Reise aus dem sächsischen Königstein ins Pulheimer Walzwerk angetreten, um ein von seinem Großvater vererbtes kurioses Exponat anzubieten.

Ein ,,Elwetritsch“- eine für viele wohl völlig unbekannte Bezeichnung. Was verbirgt sich hinter diesem seltsamen Eyecatcher?

,,Bares für Rares“: So etwas hat noch keiner gesehen!

Eine Bronzefigur mit den Glubschaugen einer Schnecke, dem Schnabel eines Vogels, der Form einer Taube und menschlichen Zöpfen und Brüsten sowie Froschfüßen. So etwas haben wahrscheinlich die größten Fans der Trödelshow noch nie gesehen!

Wirklich angetan vom Exponat ist Eigentümer Steven nicht. Er will es bei ,,Bares für Rares“ schnellstmöglich loswerden. ,,Das Objekt gefällt mir überhaupt nicht, weil es wie eine Schnecke aussieht! Von daher würde ich sie gerne veräußern. Ich brauche sie nicht!”, gibt der Logistikunternehmer lachend zu verstehen.

+++ Ebenfalls interessant: „Bares für Rares“: Schock in ZDF-Show – edle Uhr für den Müll? +++

Kult-Moderator Horst Lichter (62) fällt beim Anblick des Stücks aus allen Wolken: ,,Nein! Was ist das denn? Ja sach ma, hör ma auf du!“ Für ihn sei es ,,ein Wesen von einem anderen Planeten.” Bei der Expertise erkennt Sachverständige Frau Dr. Bianca Berding (47) genau, um was es sich handelt: Ein schweres kleines Bronzefabelwesen namens Elwetritsch gefertigt von Gernot Rumpf aus der Pfalz im Jahre 1993. Außerdem befindet es sich in einem makellosen Zustand.

Hat Kandidat Steven eine Ahnung, wie viel der seltene Elwetritsch wert ist? Ihm schwebt eine Summe von 500 Euro vor. Dr. Bianca Berding stimmt ihm zu und bemisst den Wert des einzigartigen Stücks auf 350 bis 500 Euro.

Rätsel um ,,Mutant” im ,,Bares für Rares“-Händlerraum

Doch sorgt die Bronzefigur auch im Händlerraum für Faszinationen? Es sticht dort zumindest sofort ins Auge. Für Händler Jan Čížek ist es ,,ein Mutant.” Im nächsten Moment ereignet sich das Unfassbare! Kein Experte scheint den Namen dieses Exponats zu kennen. Nachdem Steven ihn nennt, klingelt es bei den Anwesenden im Händlerraum ebenfalls nicht. ,,Was für dein Ding?” lautet eine der Reaktionen.

Vielleicht reizt der Elwetritsch genau deshalb die Händler, da sie noch nie etwas davon gehört haben. Beim anschließenden Wettbieten wird jedenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen entfacht. Am Ende darf sich Steven mit 420 Euro von Juwelierin Susanne Steiger zufriedengeben.