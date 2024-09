„Bares für Rares“: Horst Lichter ereilt die traurige Nachricht

Seit über einem Jahrzehnt fesselt „Bares für Rares“ die Zuschauer vor den Bildschirmen mit seiner einzigartigen Mischung aus Trödel, Antiquitäten und spannenden Geschichten.

Unter der Moderation von Horst Lichter hat sich die Sendung einen festen Platz im Nachmittagsprogramm des ZDF gesichert und begeistert regelmäßig ein Millionenpublikum – eigentlich! Doch wie hat sich die Show am Donnerstagmittag (19. September) geschlagen?

Nach „Bares für Rares“ ist es sichtbar

Am Donnerstag schalteten laut dem Online-Medienmagazin DWDL etwa 1,66 Millionen Menschen ein, um die neueste Ausgabe zu verfolgen. Dies entspricht einem beeindruckenden Marktanteil von 23,5 Prozent im Gesamtpublikum, was für die Sendezeit am Mittag durchaus als Erfolg gewertet werden kann. Dennoch gibt es eine Sendung, die noch mehr Zuschauer anlockte.

Die „Rosenheim-Cops“ zogen im Anschluss mit 2,21 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 27,4 Prozent am Nachmittag vorbei und setzten damit ihre Erfolgswelle fort. Ein trauriger Aspekt ist der geringe Anklang bei der jüngeren Zielgruppe. Während „Bares für Rares“ früher auch bei den Jüngeren punkten konnte, reichte es diesmal nicht einmal für die Top 25 der Quotentabelle.

Die Quote dürfte also unter den 25. Platz gefallen sein, was möglicherweise weniger als 0,18 Millionen Zuschauer bedeutet. Trotz dieser Entwicklung zeigt sich das ZDF mit „Bares für Rares“ insgesamt zufrieden. Die Sendung punktet weiterhin am Mittag beim breiten Gesamtpublikum und behauptet sich gegen die Konkurrenz.

In der besagten Folge wurden einige interessante Objekte präsentiert. Darunter eine Stehleuchte, ein Bühnenanzug von Angus Young, eine Schlangenbrosche, ein Porzellan-Papagei, eine Spielzeug-Eisenbahn und Schmuck mit Opalen.