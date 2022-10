Hochzeit: Frau sieht Bräutigam am Altar – ihr fällt alles aus dem Gesicht

Normalerweise steht vor einer Hochzeit das Kennenlernen. Anders ist das bei der Sat.1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“. Wie der Name der Sendung schon sagt, lernen sich dort die beiden Heiratswilligen erst kurz vor dem Ja-Wort kennen. Das kann gut, aber auch schlecht gehen.

Ein Paar, das dieses irre Hochzeits-Experiment gewagt hat, sind Markus und Jana. Sie hatten sich vorher noch nie gesehen, versuchten aber, mit Unterstützung erfahrener Psychologen und Partnervermittler, den Sprung ins Ungewisse. Und schon beim ersten Blick der beiden scheint es, als wären alle Zweifel verfolgen.

Hochzeit: Am Altar fällt der Braut alles aus dem Gesicht

Im strahlend blauen Anzug stand Hausmeister Markus aus Eschweiler am behelfsmäßig aufgebauten Altar, als seine Jana an der Hand ihres Vaters die Örtlichkeit der freien Trauung betrat. Und sofort fiel der jungen Frau alles aus dem Gesicht. Verzweifelt versuchte sich Jana die Tränen zu verdrücken. Ohne Erfolg.

Weinend fiel sie ihrem Zukünftigen in die Arme. Als Markus dann auch noch Hundedame Kira begrüßte, war es um die Braut geschehen. „Er hat dann einfach ihr Hallo gesagt. Das war so toll“, war Jana sichtlich verzückt. Und so war es wenig überraschend, dass sich beide Ehepartner in spe einig waren, das Experiment zu wagen.

Hochzeitstanz zu Peter Maffays Klassiker „So bist du“

Als dann sogar noch ein langer und leidenschaftlicher Kuss folgte, war es auch um die Freunde des Paares geschehen. Bei leckerem Essen und einem Hochzeitstanz zum Peter-Maffay-Klassiker „So bist du“ feierten Jana und Markus bis tief in die Nacht. Wohl wissend, dass das eigentliche Experiment jetzt erst so richtig seinen Anfang nimmt.

Sat.1 zeigt die neuen Folgen von „Hochzeit auf den ersten Blick“ stets montags um 20.15 Uhr oder bereits vorab in der Mediathek von „Joyn“.