„Hochzeit auf den ersten Blick“: Drama in England – Teilnehmerin verprügelt

Nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt ist das Dating-Format „Hochzeit auf den ersten Blick“ ein riesiger Erfolg. Verständlich, das Konzept birgt schließlich alles, was sich der TV-Zuschauer wünscht. Drama, Liebe, Überraschungen, spannende Momente. Für eine Teilnehmerin der britischen Version von „Hochzeit auf den ersten Blick“ wurde es jedoch zu dramatisch.

Nikita Jasmine suchte 2021 bei „Married at first sight“ nach der Liebe ihres Lebens. Gefunden hat sie diese in der Liebes-Show jedoch nicht. Wegen „inakzeptablem“ Verhalten wurde sie aus der Sendung entfernt. Nun berichtet das britische Boulevard-Blatt „The Sun“ über einen tätlichen Angriff auf den TV-Star.

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin in England verprügelt

So soll Nikita auf der Toilette eines Nachtclubs in Newcastle angegriffen worden sein. Dem Realitystar sollen dabei mehrere Rippen gebrochen worden sein. Wie die Zeitung weiter berichtet, befinde sich Nikita Jasmine derzeit im Krankenhaus, da sie kurz nach dem Vorfall an einer Mandelentzündung erkrankte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In ihrer Instagram-Story appelliert Jasmine an die Menschen, die den Vorfall im Club mitbekommen haben, ihr eine Nachricht zu senden. Nikita weiter: „Ich möchte keine Million Nachrichten, mir geht es einfach nicht gut. Ich werde alles klären, wenn es mir besser geht.“

++ „Hochzeit auf den ersten Blick“: Sat.1 bricht Dreh kurz vor Trauung ab ++

Drama auch in der deutschen Version

Bei den Teilnehmern der deutschen Version geht es glücklicherweise etwas ruhiger, dafür aber auch dramatisch zu. So scheint das Hochzeits-Experiment bei Yasemin und Jochen nicht so gut zu funktionieren. Sat.1 zeigt das Paar zwar in den gemeinsamen Flitterwochen auf Bali, viel gemeinsame Zeit verbringen die frisch Vermählten dort jedoch nicht.

Mehr Nachrichen:

„Ich mache mir natürlich Gedanken und hätte mich darüber gefreut, eine Frau an meiner Seite zu haben, die solche Momente mit mir zusammen erlebt“, so Jochen. Er habe jedoch das Gefühl gehabt, dass er viel auf seine Frau eingegangen sei, dies für ihn aber auch sehr anstrengend gewesen sei. Wirklich vielversprechend klingt das also nicht.