„Hochzeit auf den ersten Blick“: Kandidat erhebt schwere Vorwürfe gegen Sat.1 – jetzt spricht der Sender

Es sind schwere Vorwürfe, die Kandidat Mario Huber gegen Sat.1 und das TV-Format „Hochzeit auf den ersten Blick“ erhebt. Er suchte in der achten Staffel (2021) der Kuppelshow die Frau fürs Leben, trat dafür vor den Augen der Zuschauer vor den Traualtar. Am Ende war es nicht die große Liebe. Große Erinnerungen blieben dem Hochzeits-Kandidaten dafür umso mehr. Allerdings keine guten.

Mario Huber packt jetzt über „Hochzeit auf den ersten Blick aus“ und verrät, wie es wirklich dort abgeht. Sat.1 äußerte sich nach den Anschuldigen nun gegenüber dieser Redaktion.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Schwere Vorwürfe gegen Sat.1

Die Vorwürfe des ehemaligen Kandidaten sind groß. In dem Sat.1-Format suchen Experten die passenden Partner aus, die sich erst am Traualtar zum allerersten Mal sehen. Danach geht es auf gemeinsame Hochzeitsreise – anschließend darf entschieden werden, ob die Ehe weitergeführt wird oder ob es schon Zeit für eine Scheidung ist.

Mario Huber hat all das bereits mitgemacht, als er Lisa im Fernsehen heiratete. „Manches sollte in meinen Augen etwas anders umgesetzt und überdacht werden“, erklärt er im Interview mit „Ippen.Media“. Einzelheiten dazu gibt er nicht preis. Aber: Er rät den anderen Teilnehmern, sich so gut wie möglich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Seiner Meinung nach seien die eigene Meinung und Gefühle der Produktion nicht so wichtig.

Seine Worte: „Seid so ehrlich wie möglich und bedenkt, dass die Chance sehr groß ist, dass es nicht klappt und man nach den Dreharbeiten dargestellt werden kann, wie der Sender das will – und man als Mensch sehr wenig, bis nichts zählt.“ Eine Vorbereitung auf das, was während oder nach der Ausstrahlung passiert, gebe es nicht, weiß der Landshuter.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Jetzt spricht Sat.1

Wir haben Sat.1 mit Hubers Vorwürfen konfrontiert. Eine Sendersprecherin erklärt uns: „Der Umgang mit den Teilnehmer:innen an ‚Hochzeit auf den ersten Blick‘ ist immer offen, respektvoll und auf Augenhöhe – vor, während und nach den Dreharbeiten.“

Die zehnte Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick aus“ startete am 25. September 2023 bei Sat.1. Das große Finale lief am 13. November. Insgesamt gehen aus der aktuellen Staffel zwei Scheidungen und vier Ehen hervor.