Heute im TV: Sie bewegten ein ganzes Land – Zuschauer brauchen starke Nerven

Brutale Morde und unfassbare Taten schockieren nicht nur, sondern werfen auch viele Fragen auf. Wie konnte es so weit kommen und was hat den Täter dazu bewegt? All das beschäftigt nicht nur regelmäßig Ermittler, sondern auch die Bevölkerung.

Viele Menschen wollen verstehen, was hinter Kriminalfällen steckt. Oft finden sie aber keine Antworten. Am Freitagabend (25. Oktober) könnte sich das ändern. Denn dann gibt es eine neue Doku zu sehen. Zuschauer brauchen starke Nerven.

Heute im TV: Doku garantiert pure Spannung

Für alle, die kein Problem mit blutigen Details und verstörenden Bildern haben, dürfte diese Doku genau das Richtige sein: „Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle“. Um 20.15 Uhr läuft die zweite von fünf Folgen der True-Crime-Reihe bei Kabeleins und garantiert definitiv pure Spannung.

Thematisiert werden die krassesten Taten der vergangenen Jahre. So zum Beispiel ein Mörder, der beim Freigang entwich und auf seiner Flucht vier Menschen umbrachte, sowie die Tötung eines Landwirts durch seine Angehörigen. Details gibt es aber auch zu Entführungen, Justizskandalen und Betrügereien. Es geht nicht ausschließlich um Morde.

Auch Prominente sind in der Doku zu sehen

In den 125 Minuten rücken die Täter und Opfer in den Mittelpunkt. Zu Wort kommen aber auch Hinterbliebene, True-Crime-Podcaster und Ermittler. Ebenfalls Teil der Doku sind Prominente, die als Zeitzeugen mitwirken.

„Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle“ sorgt für ordentlich Nervenkitzel am Freitagabend und für Einblicke, die es sonst nicht für die breite Öffentlichkeit gibt.