„heute Show“ dreht auf Mallorca: Ausgerechnet SIE landen vor der Kamera

Sommer, Sonne, Sauftourismus. So könnte man die Zustände an Mallorcas berühmtesten Strandabschnitt, dem Balneario 6 an der Playa de Palma, besser bekannt als Ballermann 6, wohl am treffendsten zusammenfassen. Hier, wo sich Megapark- und Bierkönig-Besucher die Flasche in die Hand geben und die Zungen in den Hals stecken, treffen sich vielleicht nicht die kulturellen Feingeister, dafür aber Connaisseure frischer Hopfenkaltschalen, um sich im Urlaub mal gepflegt die Rüstung zu verbiegen. Das dachten sich wohl auch die „heute Show“-Spaßmacher Fabian Köster und Lutz van der Horst und nahmen sich die dortige Klientel zur Brust.

Wie ein Video zeigt, das am Mittwoch (31. Juli 2024) auf dem Instagram-Kanal der „heute Show“ veröffentlicht wurde, befragten die „heute Show“-Moderatoren gleich mehrere junge Männer zum Thema „Saufverbot auf Malle“. Und trafen dabei direkt eine Gruppe junger Männer, die es mit eben jenem nur bedingt genau nahmen.

„heute Show“ dreht Beitrag auf Mallorca

„Wir haben davon gehört“, berichtet ein junger Mann mit einem Fläschchen Bier in der Hand. Was er jedoch nicht wusste – wie teuer es wirklich sein kann, gegen die neuen Alkohol-Regeln an der Playa zu verstoßen. Die Strafen können nämlich bis zu 1.500 Euro gehen. „So viel?“, fragt der Mann verdutzt, „ich dachte, so wie in Deutschland. So Ordnungswidrigkeit, 25 Euro oder so.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Naja, nicht ganz. Die ZDF-Zuschauer bei Instagram jedenfalls nehmen es mit Humor. „Und die sollen uns verteidigen, wenn die allgemeine Wehrpflicht wieder kommen soll? Spaß beiseite, enjoy your stay in der kulturellen Hochburg Bierkönig“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Die Ballermann-Kultur ist das Primitivste, was Mallorca den vielen einfach gestrickten Urlaubsproleten zu bieten hat. Die Lebensmantra der Urlauber lautet: ‚Des kleinen Mannes Sonnenschein ist Poppen und besoffen sein‘.“