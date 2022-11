„Heute Show“-Moderator spottet über Joe Biden – „Schlimme Bilder“

Es ist die letzte Sendung vor den Midterms in den USA, die „Heute Show“-Moderator Oliver Welke am Freitagabend (4. November) präsentiert. Ein guter Grund, um auf mögliche Kandidaten und den amtierenden US-Präsidenten zu blicken. Dabei geht Welke gewohnt sarkastisch vor und lässt kein gutes Haar an Joe Biden.

Darum geht’s bei den Wahlen in den USA: Am 8. November 2022 steht ein Jahr nach dem Amtsantritt von Hoffnungsträger Joe Biden eine wichtige Entscheidung an. Im Zuge der Midterms wird der US-Kongress gewählt, dessen Hauptaufgabe die Gesetzgebung ist.

„Heute Show“-Moderator lästert über Joe Biden

Deshalb ist die Wahl so wichtig für Biden und seine Politik: „Im Kongress, aber auch in vielen anderen Parlamenten, in Regierungszentralen und Wahlbehörden könnten bald Menschen sitzen, die ihre Wahlkampagne auf der Lüge gegründet haben, Joe Biden sei nicht der rechtmäßige Präsident der USA“, schreibt „Zeit“.

Die Midterms können außerdem großen Einfluss auf die Wahlen von 2024 nehmen und entscheidende Veränderungen in Bezug auf Reformen und Rechte, wie das Thema Schwangerschaftsabbrüche haben. Zudem rücken dabei Ex-Präsident Donald Trump und seine Anhänger wieder in den Vordergrund. Über den amtieren Präsident sagte Welke jetzt: „Joe Biden ist zwar kein notorischer Lügner und Narzisst, was super ist, er steht aber auch nicht direkt für Zukunft.“ Eine Aussage, die nicht kleinzureden ist.

„Heute Show“: Oliver Welke schießt gegen Joe Biden

Joe Biden ist mit seinen 79 Jahren der älteste Präsident, den die Vereinigten Staaten bislang hatten. Ein Alter, in dem man sich schon einmal Gedanken um die Führungsspitze machen kann, wie der „Heute Show“-Moderator findet. Er holt ordentlich gegen den Senior aus und spottet: „Warum haben die Demokraten keine anderen Hoffnungsträger? Oder wenigstens jemand, der noch lebt?“

Für das nächste Oberhaupt der USA schlägt Welke den „Präsi-TÜV“ vor, anhand dessen die Tauglichkeit des Präsidenten abgelesen werden soll. Videos wie Joe Biden vom Fahrrad fällt und die Stufen zu seiner Präsidenten-Maschine hinaufstolpert, sollen die Notwendigkeit zeigen. Welke bleibt nach diesem Einspieler fassungslos zurück und kommentiert: „Schlimme Bilder.“ Bleibt abzuwarten, auf was sich die Zuschauer bei der nächsten Ausgabe der „Heute Show“ freuen dürfen, wenn die Wahlen dann gelaufen sind.

Die „Heute Show“ gibt’s in der ZDF-Mediathek zum Nachschauen.