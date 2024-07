„heute journal“-Zuschauer spotten über ZDF-Nachrichten: Wegen DIESER Einblendung

Die ZDF-Nachrichtensendung „heute journal“ ist ein echter Dauerbrenner im deutschen Fernsehen. Seit 1978 bereits zeigt das Zweite Deutsche Fernsehen die wichtigsten Infos des Tages. So auch am Dienstagabend in der Halbzeitpause des Spieles der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und Frankreich.

Sprecher Christian Sievers durfte sich bei seinem „heute journal“ über tolle Quoten freuen. 14,27 Millionen Menschen schauten laut den Zahlen, die dem Branchenmagazin DWDL“ vorliegen, das „heute journal“. Eine Topquote von 54,4 Prozent für die von Christian Sievers verlesenen Nachrichten (hier gibt es noch mehr Zahlen). Doch es gab im Anschluss auch Ärger.

„heute journal“ berichtet über Militärmanöver in Alaska

So startet das „heute journal“ mit einem Bericht über ein „Militärmanöver, das es so noch nie gab“, wie Sievers erklärte. Demnach simulierte die Nato unter Führung der Bundeswehr in den Weiten von Alaska den Bündnisfall.

Mit Bildern der Luftwaffe zeigte das „heute journal“ Bilder aus Kampfjets, interviewte aber auch einen Luftwaffenpilot, dessen Bauchbinde jedoch sorgte bei einigen Zuschauerinnen und Zuschauern für Verwirrung und auch ein bisschen Spott. So sprach Pilot Gerald ‚Titan‘ Groß über die Vorteile, die sich den Soldaten in den Weiten von Alaska bieten.

Gerald ‚Titan‘ Groß im ZDF

Wie bitte? Gerald ‚Titan‘ Groß? Das erinnerte doch ein wenig an den US-Blockbuster „Top Gun“ bei dem die Rolle von Tom Cruise den Kampfnamen ‚Maverick‘ bekommen hatte.

Und so witzelt ein X-Nutzer: „Hey, ‚heute journal‘, könnt ihr meinen Luftwaffenpiloten-Spitznamen vielleicht auch in die Bauchbinde schreiben?“ Während ein anderer scherzt: „Gerald „Titan“ Groß Manche Callsigns…“

Thematisiert wurde aber auch die eigenwillige Krawatte von Sprecher Christian Sievers. „Heute Kindertag beim ZDF? Habe ich im Kindergarten mit der Strickliesel besser gemacht“, hieß es beispielsweise bei „X“.