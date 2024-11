Herbert Grönemeyer verrät: Darum durfte Habeck seinen Song WIRKLICH nicht nutzen

Der Raum ist halbdunkel, allein sitzt Grünen-Politiker an einem Tisch, summt leise den Herbert-Grönemeyer-Song „Zeit, dass sich was dreht“ vor sich hin. Ein kleiner Spot mit großer Wirkung. Schließlich verkündete Robert Habeck damit seine Kanzlerkandidatur.

Doch nur kurz nach Veröffentlichung gab es Probleme. Herbert Grönemeyer wollte nicht, dass sein Song für das Video verwendet wird. „Herbert Grönemeyer hat geäußert, dass seine Werke grundsätzlich nicht von Parteien genutzt werden sollen. Auch nicht durch Summen. Wir respektieren das“, ließ ein Grünen-Sprecher verlautbaren. Das Video verschwand von Social-Media-Plattformen.

Darum verbot Herbert Grönemeyer Habeck sein Lied

In einem Frage-und-Antwort-Block auf Instagram verriet Herbert Grönemeyer nun, warum er das Lied nicht für Robert Habeck freigeben wollte. „Das Problem mit dem Lied ‚Zeit, dass sich was dreht‘ war, dass die Junge Union das bei einem Auftritt von Herrn Merz benutzt hatte. Tage vorher“, so Grönemeyer.

Er habe dies nicht angemessen gefunden, erklärt der Sänger, „Soho Bani sah das genauso, wir fanden, das hat im Wahlkampf nichts zu suchen, das Lied. Und das hat dann umgekehrt Herr Habeck dann gesummt in seinem Video. Da habe ich gesagt, wenn ich es dem einen verbiete, dann muss ich es dem anderen auch verbieten. Das ist einfach demokratisch, das geht so nicht.“

Eine durchaus nachvollziehbare Reaktion des Sängers. Und es war nicht die einzige neue Info, die Herbert via Instagram seinen Fans zukommen ließ. So sprach der 68-Jährige auch über Live-Auftritte im kommenden Jahr.

So könne es „eventuell im nächsten Herbst eine kleine Akkustik-Tour“ geben, berichtet die Bochumer Legende. Im Jahr 2026 soll es dann wieder eine große Tournee geben. Na, dann sind wir ja mal gespannt, ob und wo man Herbert Grönemeyer im kommenden Jahr live sehen kann.