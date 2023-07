Herbert Grönemeyer in Bochum: Ticketpreise explodieren

Herbert macht’s gleich vierfach. Es war eine riesige Überraschung für die Fans von Herbert Grönemeyer. Ein Konzert im Bochumer „Vonovia Ruhrstadion“. Lange ist es her, dass der Mann, der der Reviermetropole eine eigene Hymne dichtete, in seiner Stadt sang. Klar, dass der Run auf die Tickets riesig war. Und so besserte Veranstalter „Dirk Becker Entertainment“ direkt nach. Erst ein zweites, dann ein drittes und nun sogar ein viertes Zusatzkonzert wurden für Bochum bekannt gegeben.

Die ersten drei Konzerte waren in Windeseile ausverkauft. Nachvollziehbar, feiert Herbert doch den 40. Geburtstag seiner „4630 Bochum“-Platte. Chancen auf Tickets haben Herbert-Grönemeyer-Fans auf normalem Wege nur noch für das vierte Zusatzkonzert am Montag, dem 17. Juni 2024. Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am Samstag, dem 15. Juli 2023 um 10 Uhr. Der exklusive Eventim Pre-Sale startet schon am 14. Juli 2023 um zehn Uhr.

Ticketpreise für Herbert Grönemeyer bei Ebay explodieren

Wie es oft so ist, führt der große Wunsch nach Tickets zu exorbitanten Preisen auf diversen Verkaufsplattformen. Bei Ebay werden die Tickets für die Grönemeyer-Show zu teils horrenden Preisen angeboten.

Drei Sitzplatz-Tickets, die normalerweise für rund 315 Euro verkauft werden, sollen für 594 Euro den Besitzer wechseln. Zwei Tickets für die Bochumer Südtribüne werden bei Ebay dagegen für 429 Euro zum Verkauf gestellt. Und auch bei Kleinanzeigen sind die Preise teils happig. Zwei Sitzplatztickets sollen hier beispielsweise für 300 Euro einen neuen Besitzer wechseln.

Grönemeyers „4630 Bochum“-Album erschien im August 1984. Es wurde ein Longplayer, der die deutsche Rock- und Popmusik prägte wie kaum ein anderer. Mehr als 2,9 Millionen Mal wurde „4630 Bochum“ bislang verkauft. Sensationelle 140 Wochen war das Meisterwerk in den Charts und erhielt bis heute elf Goldauszeichnungen. Auf der Platte sind unter anderem Hits wie „Bochum“, „Männer“, „Mambo“ oder „Flugzeuge im Bauch“.