Helene Fischer im Discounter: Unangenehmer Moment an der Kasse

Weihnachten – Zeit der Ruhe, der Entspannung, aber auch der Völlerei. Verständlich also, dass in den vergangenen Tagen Millionen Deutsche in die Supermärkte und Discounter strömten. Einen ganz besonderen Discounter-Besuch bekam dagegen schon Mitte des Jahres die Supermarktkette „Lidl“. Dort parkte im Mai 2023 nämlich plötzlich der Tourbus von Schlagerkönigin Helene Fischer.

Und Überraschung: Der Schlagerstar war sogar an Bord. Übernahm mit seinen Tänzerinnen und Tänzern den Discounter und sorgte damit für den wohl witzigsten Werbespot des Jahres. „Lidl“ wurde nämlich ein halbes Jahrhundert alt und lud sich zur Feier gleich einmal die Creme de la Creme der deutschen Unterhaltungsszene. Darunter ARD-„Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin Barbara Schöneberger, Komiker Max Giermann und eben Schlagerkönigin Helene Fischer.

Helene Fischers Lidl-Werbespot

Zusammen mit sechs Tänzerinnen und Tänzern turnte die 39-Jährige durch die Gänge des Discounters, lud sich ihren Einkaufswagen seelenruhig mit Obst und Schokolade voll. An der Kasse wurde Helene dann von Komiker Max Giermann (bekannt aus „LOL“ und „Switch reloaded“). „Helene, na auch wegen des Jubiläums hier?“, fragte Der Comedian die Sängerin.

„Eigentlich wegen Lidl-Lotto“, erwiderte die Sängerin. Und dann wurde es unangenehm. „Ach so, dann seid ihr die sechs Richtigen oder wie?“, fragte der Komiker die Tanztruppe, die daraufhin – ähnlich wie auch Helene selbst – verdutzt mit den Augen rollte.

Ja, Komplimente müssen gelernt sein. Und so flüsterte der Komiker nur: „Schwieriges Publikum.“ Ja, kann ja nicht alles klappen. Und doch: Bei den Fans kam der Werbespot mit Helene gut an. Und machte auch so richtig Vorfreude auf die riesige Tournee, die Helene Fischer in diesem Jahr einmal durch fast ganz Deutschland führte. Und das trotz gebrochener Rippe. Der Original-Artikel erschien am 30. Mai 2023.