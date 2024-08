Helene Fischer betritt Tchibo-Filiale: „Sind Sie berühmt?“

Helene Fischer gehört zu den größten Stars, die wir in Deutschland haben. Es gibt wohl niemanden, der Songs wie „Atemlos“ oder „Achterbahn“ nicht aus dem Effeff mitsingen könnte. Nun ist die Ausnahmekünstlerin 40 Jahre alt geworden und ihr Social-Media-Team hat sich zur Feier des runden Geburtstages etwas ganz Besonderes ausgedacht.

An 40 aufeinanderfolgenden Tagen teilen sie via Instagram ein anderes Video aus Helene Fischers bewegtem Leben. Da sind emotionale Videos dabei, längst vergessene Interviews, aber auch witzige Szenen aus der Karriere der Schlagerkönigin. So auch eines, in dem Helene Fischer eine Tchibo-Filiale in der Hansestadt Hamburg besucht, um dort, möglichst unerkannt, ihre eigene Kollektion an die Frau zu bringen.

Helene Fischer mit versteckter Kamera im Tchibo

Und das natürlich begleitet von versteckten Kameras. Es scheint jedoch, als würde die Sängerin nicht lang unentdeckt bleiben. So tuschelten einige Kunden direkt nach dem Erstkontakt mit der Sängerin, schienen Helene sofort erkannt zu haben.

Eine Kundin jedoch wirkte so, als ob sie so gar nicht wüsste, wer ihr da gerade Kleidung verkaufen wolle. So fragte Helene sie, ob sie denn Helene Fischer kennen würde. Ja, antwortete diese, „wer kennt sie nicht? Die musste ich Silvester die ganze Nacht durchhören. Von der Nachbarin oben.“ Da musste selbst die Sängerin lachen: „Ich muss das auch ständig hören, und singen.“

„Sind Sie berühmt?“

Und sie war nicht die einzige, die Helene nicht direkt erkannte. Als der Spaß aufgelöst wurde, fragte eine Kundin nämlich ganz verdutzt: „Sind Sie berühmt?“

Nun gut, man muss dazu sagen, das Video ist auch schon ein paar Tage älter, erschien bereits vor einigen Jahren. Mittlerweile könnte Helene Fischer wahrscheinlich nicht mehr eine Tchibo-Filiale betreten, ohne einen Menschenauflauf zu provozieren. Die Fans bei Instagram jedenfalls waren begeistert. „Ich hätte dezent angefangen zu weinen vor Freude“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Wie kann man sie denn nicht erkennen? Das ist mir einfach ein Rätsel.“