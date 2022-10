„Helene Fischer Show“ fällt aus: ZDF präsentiert hochkarätigen Ersatz

Für die Fans von Helene Fischer war es ein Schock. Auch in diesen Weihnachtstagen wird es keine neue Ausgabe ihrer beliebten „Helene Fischer Show“ im ZDF geben. „Die Planung und Umsetzung der ‚Helene Fischer Show‘ als eine der größten und aufwändigsten Hallenproduktionen im deutschen TV ist auch in diesem Winter mit zu vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen verbunden“, hieß es vom ZDF.

Sprich: Die Corona-Lage ist noch zu unübersichtlich, das ZDF wollte kein Risiko eingehen. Bislang war unklar, welche Show der Sender seinen Zuschauern anstelle der „Helene Fischer Show“ präsentieren will. Schließlich ist der Sendeplatz am ersten Weihnachtstag sehr beliebt, verspricht traditionell hohe Quoten.

ZDF ersetzt die „Helene Fischer Show“ mit „Dalli Dalli – die Weihnachtsshow“

Wie ZDF-Sprecherin Elisa Schultz nun gegenüber dieser Redaktion erklärte, werde man den Ausfall der „Helene Fischer Show“ mit „Dalli Dalli – die Weihnachtsshow“ kompensieren. Dies hatte der Sender bereits im vergangenen Jahr so gelöst. Damals begrüßte Moderator Johannes B. Kerner Stars wie Florian Silbereisen, Bully Herbig, Michelle Hunziker, Bastian Pastewka oder Annette Frier zum lustigen Weihnachts-Raten.

Mehr News vom ZDF: Neue Serie – Schauspieler mussten Schreckliches ertragen

Die Einschaltquoten waren damals ordentlich, jedoch lange nicht auf dem Niveau der „Helene Fischer Show“. So schalteten am ersten Weihnachtstag 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer „Dalli Dalli“ ein, was einem Marktanteil von 14,8 Prozent entsprach. Die Show musste sich dabei klar dem Tagessieger „Nord bei Nordwest“ geschlagen geben. Der ARD-Krimi lockte starke 7,45 Millionen Menschen vor die TV-Geräte. Ein Marktanteil von 26,4 Prozent.

Mehr ZDF-News: Dunja Hayali platzt nach „moma“-Sendung der Kragen

Man darf also gespannt sein, wie es in diesem Jahr aussehen wird und schon mal hoffen, dass Helene Fischer im kommenden Jahr endlich ihr Weihnachtscomeback geben darf. Dass die Show lediglich aus-, aber nicht abgesetzt ist, verriet Helene Fischer zuletzt im Interview mit der „Neue Zürcher Zeitung“: „Aktuell setzen wir nur aus. Nur leider schon zum dritten Mal. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir das wieder aufnehmen werden, wenn die Zeiten danach sind. Durch die Pandemie ist es nach wie vor mit zu viel Risiken verbunden, so eine große Show auf die Beine zu stellen. Die Absagen waren aber kein Adieu.“