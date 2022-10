ZDF zeigt neue Serie: Die Schauspieler mussten Schreckliches ertragen

Es ist ein Projekt, das es so in Deutschland noch nicht gab. Ein Projekt, das den ganzen Schrecken des Krieges zeigen soll. Durch seine Mitwirkenden. Ein Projekt, das das ZDF auf den Namen „Himmel und Erde“, oder im Ukrainischen „Небо та Земля“ getauft hat. Ein Projekt, das Menschen zusammenbringt die eines eint: Sie mussten Schreckliches ertragen.

„Himmel und Erde“, so das ZDF, ist eine fünfteilige Instant-Serie, komplett von ukrainischen Filmschaffende umgesetzt. „Ukrainische Filmschaffende erzählen in fünf berührenden Geschichten von Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland. Sie handeln vom Schmerz, die Heimat zurückzulassen, vom schwierigen Ankommen in Deutschland und von der Angst um diejenigen, die geblieben sind – aber auch von hoffnungsvollen Begegnungen“, heißt es in der Ankündigung des ZDF.

ZDF zeigt Drama-Serie von ukrainischen Filmschaffenden

Ab dem 25. Oktober sind die Folgen bei ZDFneo zu sehen. Eine Frau, die bei „Himmel und Erde“ mitwirkt, ist Visagistin Anna Mattrienka. „Eines Tages rief mich ein ukrainisch sprechendes Mädchen an. Wir sprachen dann darüber, dass es ein Projekt rund um die Themen Krieg in der Ukraine und Geflüchtete gibt. Es war wirklich schön, ihre Stimme zu hören. Das Beste, was wir machen können, ist, diesen Job zu haben und damit etwas Sinnvolles zu machen“, berichtet die junge Frau.

Und weiter: „Wir haben hier etwas, das uns verbindet. Der Krieg in der Ukraine, diese ganze Situation, der Stress, den wir durchstehen müssen. Das ist für jeden Betroffenen sehr hart. Dieses Projekt zeigt unsere verschiedenen Facetten. Es zeigt unseren Schmerz, unsere Probleme, unsere Gefühle.“

In „Himmel und Erde“ erzählen die ukrainischen Filmschaffenden fünf berührende Geschichten. Es geht um Heimat und Sehnsucht, aber auch die innere Zerrissenheit, in Sicherheit zu sein, während Freunde und Verwandte es nicht sind. Ein Satz ist dabei besonders prägnant. „Wisst ihr, es ist ein komisches Gefühl“, sagt eine Darstellerin, „wir können überall kostenlos hinfahren, aber nicht zurück nach Hause.“