Helene Fischer: Riesige Weihnachtsüberraschung – „Dank an das ZDF“

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Zeit, zurückzublicken – auch für Helene Fischer und ihr Team.

Die Schlagerkönigin hat allen Grund, stolz zu sein. Im August 2022 hat sie das bislang größte Konzert ihrer Karriere gegeben, vor 130.000 Fans ihr großes Comeback in München gefeiert. Um ihren Anhängern die Weihnachtszeit zu versüßen, hat sich das Team um Helene Fischer eine ganz besondere Überraschung einfallen lassen.

Helene Fischer sorgt für Weihnachtsüberraschung

Um die Helene-Fans 2022 nochmal so richtig in Feierlaune zu versetzen, wird es dieses Jahr eine „Helene Fischer Show“ geben. Ja, richtig gelesen! Wer die Karriere der Künstlerin schon länger verfolgt, weiß: Diese Live-Show zog bereits in den Vorjahren Millionen TV-Zuschauer in ihren Bann. Ausgestrahlt an Weihnachten, immer im ZDF. Doch eigentlich sollte die Show doch in diesem Jahr ausfallen. Wegen der immer noch anhaltenden Unsicherheit ob des Coronavirus hatte das ZDF die Sendung abgesagt.

Ganz verzichten müssen die Fans aber nun doch nicht: Die Show wird bei YouTube ausgestrahlt, und sie besteht aus alten Auftritten. Helenes Team teilt die Nachricht auf Instagram mit den Fans: „Am 25.12. um 20 Uhr blicken wir – mit herzlichem Dank an das ZDF – zurück auf die musikalischen Highlights der HELENE FISCHER SHOW“.

Helene-Fischer-Fans äußern großen Wunsch

Helene-Fans freuen sich über dieses unerwartete Geschenk – obgleich es sich bei der diesjährigen Show lediglich um eine Neuauflage der alten Shows handelt. Auch wenn das die Freude nicht trüben kann, äußern viele Fans bei Instagram einen Wunsch: eine neue Helene-Show.

„Sehr schön, aber bitte, bitte bald wieder eine neue HF-Show“, kommentiert ein Fan. Andere pflichten ihm bei: „Immer wieder schön, diese Momente nochmal zu sehen. Aber ich freue mich umso mehr, wenn es mit der Live-Show wieder losgeht, das fehlt echt sehr.“

Alle, die Helene live sehen wollen, bekommen 2023 die Möglichkeit dazu. Von März bis Oktober geht die Sängerin auf große Tour – alleine in Köln wird Helene siebenmal auf der Bühne stehen.