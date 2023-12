„Helene Fischer Show“ plötzlich unterbrochen: „Entschuldige Helene“

Es ist eine der schönsten und auch eine der größten TV-Shows des Jahres. Wenn am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) die „Helene Fischer Show“ im ZDF startet, werden wieder Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten sitzen und der Dinge harren, die sie in den kommenden Stunden erwarten werden.

Einige Zuschauer jedoch werden schon ahnen können, was sie erwartet. Schließlich besuchten einige Tausend Fans die Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ in Düsseldorf. Bereits Anfang Dezember waren Helene und ihre Gäste hierhergekommen, um an zwei Abenden die ZDF-Show im Kasten zu haben.

Helene Fischer Show mit Tonproblemchen

Dass bei mehreren Stunden Aufzeichnung auch mal das ein oder andere Patzerchen dabei war, sollte wohl jedem klar sein. Während Helene Fischer ihre Sache zumeist fehlerfrei erledigte, war es jedoch die Technik, der der Schlagerkönigin einen Strich durch die Rechnung machte. Wie beispielsweise in dieser Szene.

Die 39-Jährige hatte gerade einen Auftritt zu Ende gebracht. „Und jetzt kommen wir zu einem Moment, auf den ich mich schon den ganzen Abend freue. Denn, ich weiß nicht, ob sie es kennen, es gibt Lieder …“, hatte die Sängerin gerade angesetzt, als eine Stimme aus dem Off ertönte.

„Entschuldige Helene, entschuldige, entschuldige. Jetzt hatten wir einen kleinen Tonaussetzer. Du warst großartig“, erklärte der Mann aus dem Hintergrund, „bist du so lieb und machst das noch einmal?“

Und nochmal von vorne

Na klar war Helene so lieb. „Ich laufe nochmal rein“, witzelte die Sängerin. Und auch der Regisseur meldete sich erneut. „Da hatten wir einen kleinen Applaus wahrscheinlich“, animierte er das Publikum, erneut richtig Lärm zu machen. Und das tat wie geheißen.

Und Helene? Die zeigte wieder einmal, welch tolle Moderatorin sie über die Jahre geworden ist. Als wäre nichts geschehen, leitete sie auf Superstar Emeli Sandé und ihren Hit „Read all about it“ über.