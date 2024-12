„Helene Fischer Show“: Backstage-Bild aufgetaucht – „Muss die ganze Zeit dran denken“

Am ersten Weihnachtstag ist es endlich wieder so weit. Deutschlands Schlagerkönigin lädt zum Stelldichein – die „Helene Fischer Show“ läuft im ZDF. Und das auch in diesem Jahr wieder mit ordentlich Prominenz.

Megastar Robbie Williams singt beispielsweise mit Helene Fischer seinen Superhit „She’s the One“, Hape Kerkeling ist auch dabei, Reinhard Mey steht zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder auf der Bühne einer TV-Produktion und sogar Florian Silbereisen gibt sich die Ehre.

Gregor Hägele in der „Helene Fischer Show“

Doch die „Helene Fischer Show“ ist nicht nur die Show der ganz großen Stars. Die 40-Jährige gibt auch immer wieder jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Chance. Wo kann man sich schließlich besser dem deutschsprachigen Publikum präsentieren, als auf der Bühne der beliebtesten Show des Jahres?

Dementsprechend dürfte Newcomer Gregor Hägele nicht lange überlegt haben, als er für die „Helene Fischer Show“ angefragt wurde. Auf der Bühne sang er seinen Hit „Bisschen mehr“, wurde nach dem Auftritt von Helene sogar mit den Worten „Du bist toll“ geadelt.

Mit Oma Helene Fischer geguckt

Und auch nach dem Auftritt schien es ihm im ZDF gut gefallen zu haben. Auf Instagram teilte er ein Foto von sich und Helene Fischer im Backstage-Bereich, schreibt dazu: „Endlich darf ich‘s euch sagen. Ich darf dieses Jahr bei der Helene-Fischer-Show dabei sein. Es verging kein Weihnachten, an dem meine Oma nicht die Helene-Fischer-Show angeschaut hat… und ich muss die ganze Zeit dran denken, dass sie glaub ziemlich stolz gewesen wäre, zu sehen, dass wir jetzt ein Teil davon sein dürfen. Aaah, kann mich bitte mal wer kneifen?! Vielen Dank für das Vertrauen und mein absolutes Highlight 2024! Ich will euch alle am 25.12 (ZDF) vor der Glotze sehen!“ Na, das sollte doch wohl machbar sein.

Seine Fans bei Instagram jedenfalls sind begeistert. „Im Himmel organisiert sich grade jemand nen Satellitenanschluss“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Du hättest meinen Freudenschrei hören müssen, wie du auf die Bühne kamst.“